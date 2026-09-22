Легенды сборной России встретятся с фанатами перед игрой России с Ираном
Перед матчем Россия — Иран, который состоится 29 сентября в Казани, у болельщиков появится уникальная возможность: пообщаться с легендами российского футбола.
Роман Павлюченко, Дмитрий Сычев, Александр Самедов и Дмитрий Сенников приедут на игру в статусе амбассадоров РФС.
Звезды проведут время с фанатами: можно будет взять автограф, сделать фото и даже сыграть в мини-футбол на специальной площадке.
Фестиваль болельщиков откроется в 16:30 на территории стадиона, а сам матч стартует в 19:30.
Подробности — на официальном сайте РФС
Билеты на игру сборных России и Ирана доступны только у официального оператора РФС — «Яндекс Афиша».