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На главную ТИ-Спорт 22 сентября 2026 16:16

Легенды сборной России встретятся с фанатами перед игрой России с Ираном

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Легенды сборной России встретятся с фанатами перед игрой России с Ираном
Фото: rfs.ru

Перед матчем Россия — Иран, который состоится 29 сентября в Казани, у болельщиков появится уникальная возможность: пообщаться с легендами российского футбола.

Роман Павлюченко, Дмитрий Сычев, Александр Самедов и Дмитрий Сенников приедут на игру в статусе амбассадоров РФС.

Звезды проведут время с фанатами: можно будет взять автограф, сделать фото и даже сыграть в мини-футбол на специальной площадке.

Фестиваль болельщиков откроется в 16:30 на территории стадиона, а сам матч стартует в 19:30.

Подробности — на официальном сайте РФС

Билеты на игру сборных России и Ирана доступны только у официального оператора РФС — «Яндекс Афиша».

#россия и иран
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