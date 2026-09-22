В Набережных Челнах проживают 26 долгожителей старше 100 лет

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах пенсию получают 125 154 человека. В городе проживают 26 долгожителей старше 100 лет и 364 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе шесть фронтовиков. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Винер Харисов, представив план мероприятий Декады старшего поколения и общегородской акции «Мой учитель».

«За каждым ветераном закреплены ответственные лица», – подчеркнул Харисов.

В 2026 году на субсидии по оплате жилья направили 294 млн рублей для 13 170 получателей. Еще 15 млн рублей предусмотрено на компенсации капитального ремонта, 57 млн – на выплаты за проезд, 69 млн – на ежемесячные выплаты ветеранам труда. Льготное санаторно-курортное лечение получили 503 человека.

За восемь месяцев диспансеризацию прошли более 42 тыс. челнинцев старше 65 лет. В центре «Доверие» на надомном обслуживании находятся 412 пожилых жителей, в центре «Изгелек» реабилитацию прошли 645 инвалидов. Пансионат для ветеранов труда организовал 11 заездов, которые посетили 366 человек.

Отдельно на совещании обсудили подготовку к Дню учителя, который отмечается 5 октября. Образовательная отрасль Набережных Челнов объединяет более 15 тыс. человек, в том числе 8 572 педагогических работника.

В городе продолжается обновление образовательной инфраструктуры: построены 11 новых школ и 20 детских садов, капитально отремонтированы 59 школ и 39 дошкольных учреждений. Высокий уровень подготовки выпускников подтверждают 65 результатов ЕГЭ в 100 баллов.

«Быть учителем сегодня – значит непрерывно учиться самому, чтобы вести детей к успеху», – отметил Винер Харисов.

В новом учебном году в городе запустят несколько инициатив, в том числе конкурс «Живая парта», акцию «Ровесники КАМАЗа» для педагогов 1976 года рождения и проект «Маршрут благодарности».

Кроме того, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поощрил лучшие образовательные учреждения. Гранты по 1 млн рублей получили гимназия №26 и школа №41, по 500 тыс. рублей – детский сад №82 и детско-юношеский центр №14.

Мэр города отметил, что 2026 год имеет особое значение для Набережных Челнов, Татарстана и России: город отмечает 400-летие, а КАМАЗ – 50-летие выпуска первого грузовика.

«За этими юбилеями стоят люди – первостроители, заложившие крепкий фундамент нашего города и сегодня находящиеся на заслуженном отдыхе. За то, что Набережные Челны сегодня живут, трудятся и развиваются, мы должны сказать им большое человеческое спасибо, окружив вниманием и заботой», – подчеркнул Наиль Магдеев.

Глава города также призвал челнинцев не забывать своих учителей и наставников и поздравить их с профессиональным праздником. По словам Магдеева, педагоги не только дают знания, но и помогают детям приобретать важные жизненные навыки и становиться конкурентоспособными.