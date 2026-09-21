Из-за повышенного спроса увеличат поставки сахара и муки на ярмарки в Татарстане

За два ярмарочных дня в Татарстане реализовано сельхозпродукции на 217,1 млн рублей. На второй неделе будут увеличены поставки мяса птицы, колбасных изделий, капусты и других овощей, молочной продукции. А завоз сахарного песка вырос почти в два раза – с 34,6 до 68,1 тонны, или на 58,5%, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Уже в первую ярмарочную неделю наблюдался высокий покупательский спрос на сахар. Несмотря на существенное увеличение поставок, сахар продолжал пользоваться повышенным спросом. В связи с этим будет дополнительно проработан вопрос дальнейшего увеличения объемов его завоза на последующие ярмарки», – отметили в министерстве.

Кроме того, повышенным спросом у покупателей пользуется мука. За два ярмарочных дня на торговые площадки фермеры завезли около 76 тонн муки, что на 8,2 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«С учетом востребованности данной продукции планируется дальнейшее увеличение объемов поставок для полного удовлетворения покупательского спроса», – говорится в сообщении.

На второй ярмарочной неделе поставки говядины увеличены с 84 до 93,5 тонны (на 11,3%), муки – с 67,8 до 76 тонн (на 12%), а также подсолнечного масла.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 12 сентября. Они проходят по субботам на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска.

Ярмарки являются одним из самых востребованных форматов сбыта сельскохозяйственной продукции, что соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».