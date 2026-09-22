Минэкологии РТ приглашает на субботник «Зеленая Россия» на озере Изумрудном

В Казани 26 сентября пройдут Всероссийский субботник «Зеленая Россия» и акция «Вода России» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Уборка состоится на озере Изумрудном в поселке Юдино, сообщили в пресс-службе МЭПР РТ.

В первый месяц осени подобные субботники по очистке берегов пройдут во всех 89 регионах страны.

В Татарстане мероприятие пройдет в формате квест-игры «Марафон чистоты»: участники соберутся в команды и на время поборются за звание самых быстрых и расторопных. Собранный мусор нужно не просто складывать в мешки, а сразу разделять по фракциям. Каждый мешок – это очки, а чем больше очков, тем ближе победа.

Чтобы стать частью команды, необходимо зарегистрировать ее до 18:00 23 сентября по ссылке.

Тех, кто зарегистрировался заранее, в 8:30 уже будут ждать автобусы. Трансфер отправляется с двух точек: ул. Г. Тукая, д. 64 и ул. Красносельская, д. 51 (парковка КГЭУ). С 9:00 – выдача инвентаря, в 10:00 – официальный старт. Обратно все поедут ориентировочно в 12:30–13:00.

Согласно сообщению, до начала уборки гостей ждут концертная программа, конкурсы и интерактивные площадки. После – горячая полевая каша под открытым небом.

Организаторы субботника – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Региональная молодёжная экологическая общественная организация «Будет чисто» в РТ, Отделение Русского географического общества в РТ при поддержке Исполкома Казани.

Татарстан уже пятый год подряд удерживает лидерство среди регионов по очистке берегов. С 2019 по 2026 год в акциях «Вода России» поучаствовали около 2 млн человек, очищено более 71 тыс. км прибрежной территории. Этот путь примерно в 1,7 раза больше окружности земного шара (40 075 км).