Молодогвардейцы РТ провели урок мужества для первокурсников колледжа КНИТУ-КАИ

Фото: Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

Активисты Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» организовали урок мужества для студентов первого курса колледжа КНИТУ-КАИ. Об этом сообщает региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Встреча прошла в рамках проекта «Герои нашего времени. Память поколений», направленного на укрепление патриотизма среди молодёжи, сохранение исторической памяти и формирование гражданской идентичности. Проект реализуется при поддержке гранта Раиса Татарстана.

Гостями мероприятия стали ветераны специальной военной операции Сергей Борисов с позывным «Белый» и Радик Асадуллин с позывным «Моряк», служившие в 30-й гвардейской мотострелковой бригаде.

Сергей Борисов подписал контракт в ноябре 2023 года, выполнял боевые задачи на Донецком направлении и участвовал в боях за Авдеевку. После ранения и последующих осложнений на сердце в 2025 году был уволен с военной службы по состоянию здоровья.

Гвардии старшина Радик Асадуллин отправился на службу в октябре 2023 года. В ноябре того же года получил осколочное ранение под Авдеевкой. После эвакуации проходил длительное лечение в госпиталях, а в декабре 2025 года был переведён в запас.

В ходе встречи ветераны поделились воспоминаниями о выполнении боевых задач, показали архивные видео и ответили на вопросы студентов. Особое внимание уделили фронтовому братству и взаимовыручке: на передовой сослуживцы поддерживают друг друга, делятся водой и едой. Гости также объяснили, что бойцы берут с собой на задания и какое значение для них имеют вещи, напоминающие о семье и доме.

Отдельной темой обсуждения стала моральная устойчивость военнослужащих. Первокурсники спросили, что помогает справляться со страхом. Ветераны отметили важность укрепления силы воли и внутренней стойкости, а Сергей Борисов затронул тему веры на передовой.

«В основном находишься в блиндажах: постоянно летают дроны, идёт стрельба, просто так на улицу не выйдешь. В таких условиях особое значение приобретает вера. В окопах атеистов нет: выходят из них, читают молитвы», – поделился Сергей Борисов.

Участники встречи также обсудили, как молодёжь может помочь бойцам СВО и какое значение для военнослужащих имеет поддержка из дома.

Активист Казанского местного отделения МГЕР Марсель Алиуллов отметил значимость открытого диалога между молодёжью и ветеранами спецоперации.

«Такие встречи позволяют студентам услышать личные истории бойцов и задать вопросы напрямую. За рассказами о службе стоят судьбы людей, их переживания, дружба и взаимная поддержка. Для нас важно, чтобы ребята понимали, какое значение для военнослужащих имеет связь с домом. Помочь может каждый: принять участие в сборе гуманитарной помощи, написать письмо или поддержать семьи бойцов», – подчеркнул он.