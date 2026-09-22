С начала года татарстанцы записались в МФЦ через чат-бот МАКСа 131 тыс. раз

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С начала текущего, 2026 года жители Татарстана использовали официальный чат-бот «МФЦ Республики Татарстан» в мессенджере МАКС для записи в многофункциональные центры более 131 тыс. раз. Бот был создан в ноябре прошлого, 2025 года, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Сервис позволяет не только осуществлять запись, но и автоматически отслеживать статус оформляемых документов. Если пользователь зарегистрирован в мессенджере, система пришлет ему сообщение. С начала года татарстанцам поступило уже свыше 1,3 млн таких уведомлений о готовности услуг.

Помимо предварительной записи, чат-бот предлагает пользователям целый ряд полезных инструментов:

– проверка очередей – бот показывает текущую загруженность конкретного филиала, отправляя данные о числе людей в очереди, среднем времени приема и ожидания за последний час;

– актуальный график – сервис подскажет режим работы любого офиса МФЦ в Татарстане и предупредит, если филиал временно закрыт или не принимает документы по отдельным услугам;

– проверка статуса – пользователи могут узнать стадию рассмотрения своего дела по его номеру (с начала года жители РТ обратились к этой функции более 1 млн раз);

– быстрая отмена – татарстанцы могут отменить запланированный визит, указав филиал МФЦ и код записи.

Начать пользоваться чат-ботом можно следующим образом:

– установите мессенджер МАКС;

– в поисковой строке введите «МФЦ Республики Татарстан»;

– выберите чат-бот, отмеченный синей галочкой (знак официального аккаунта);

– следуйте подсказкам в меню, чтобы выбрать нужную услугу;

– переходите по ссылке и попробуйте чат-бот прямо сейчас.

Развитие удобных инструментов в мессенджере МАКС отвечает ключевым задачам национального проекта «Экономика данных». Его главная цель – создавать понятные и доступные цифровые сервисы для жителей.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.