В Китае женщина ожила перед собственными похоронами

В китайской провинции Хэбэй 70-летняя женщина, которую родственники считали умершей, неожиданно пришла в сознание уже после того, как ее положили в гроб. Об этом 22 сентября сообщило издание The Star.

Известно, что пенсионерка страдала онкологическим заболеванием и церебральным тромбозом. Медики не смогли улучшить ее состояние, поэтому родственники забрали женщину домой, чтобы обеспечить ей паллиативный уход.

8 сентября она перестала реагировать на происходящее и подавать видимые признаки жизни. Родные решили, что женщина скончалась, после чего ее поместили в гроб и начали подготовку к похоронам.

Однако спустя три дня, 11 сентября, пенсионерка неожиданно очнулась. При этом состояние женщины оставалось крайне тяжелым: она уже не могла самостоятельно принимать пищу. В ту же ночь она скончалась. Прощание и похороны прошли 13 сентября.

Специалисты предположили, что первоначально женщина могла впасть в глубокую кому. В таком состоянии внешние признаки жизнедеятельности иногда становятся практически незаметными, из-за чего состояние человека могут ошибочно принять за смерть.