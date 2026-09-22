Видео с передовой: бойцы СВО поблагодарили ребят центра «Черноморец» за письма

Фото: пресс-служба Общественной палаты РТ

Полторы тысячи писем детей из Республиканского центра «Черноморец», переданных директором центра Евгением Ветровым в Общественной палате Татарстана участникам специальной военной операции, дошли до адресатов.

«Бойцы с передовой прислали видео, на котором благодарят детей Республики Татарстан за теплые письма и за то, что они верят в них и в нашу общую победу. Письма доставили солдатам прямо на позиции. Они искренние: в них нет дежурных и пафосных фраз, написанных под диктовку, – только желание поддержать наших бойцов словами, идущими от души и сердца. Каждое такое детское послание доходит до адресата, вселяя в бойцов уверенность, ощущение нужности, важности, веры в то, что их ждут и ими гордятся», – прокомментировала это событие заслуженный тренер РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова.