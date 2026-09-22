Французский актер Арно Дени прибегнул к эвтаназии из-за ошибки врачей

Французский актер и режиссер Арно Дени скончался в Бельгии в возрасте 43 лет. Как сообщил его адвокат Филипп Куртуа, артист прибегнул к эвтаназии, передает RTL.

По словам юриста, решение о проведении процедуры было принято после консультаций с тремя врачами из Намюра. Куртуа отметил, что в последние месяцы Дени страдал от сильных и продолжительных болей, а его физическое состояние значительно ухудшилось.

«Его тело больше не держало его. Он утратил контроль над ним», — рассказал адвокат, добавив, что причиной смерти стали многомесячные интенсивные боли.

О серьезных проблемах со здоровьем Дени публично говорил еще в январе. Актер связывал начало тяжелого периода с операцией по установке импланта для лечения грыжи, которую ему провели в 2023 году. По его словам, после вмешательства возникли серьезные осложнения, а традиционная медицина не смогла предложить эффективного решения. На протяжении нескольких лет он обращался в судебные инстанции и пытался доказать ошибки врачей, но дело закрыли без рассмотрения.

Дени рассказывал, что его состояние стремительно ухудшалось: он терял мышечную массу, с трудом передвигался и испытывал проблемы с приемом пищи. Кроме того, артиста постоянно беспокоил тиннитус, а также ухудшилось зрение. Из-за продолжительных страданий он решил начать процедуру эвтаназии.