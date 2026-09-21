В Госсовете РТ подвели итоги летней оздоровительной кампании

В Государственном Совете Татарстана прошло совместное заседание Комитета по социальной политике и Экспертного совета при комитете. Депутаты подвели итоги летнего отдыха детей и молодежи, а также рассмотрели законопроекты, касающиеся адресной социальной поддержки граждан и регулирования вопросов охраны здоровья. Заседание провел председатель комитета Алексей Созинов, в работе участвовали заместитель Председателя Госсовета Юрий Камалтынов и представители профильных министерств и ведомств, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Об итогах летней оздоровительной кампании доложил заместитель министра по делам молодежи республики Руслан Семенов. Летом в детских оздоровительных лагерях отдохнули более 173 тысяч ребят, в том числе почти 5 тысяч детей и подростков – в пяти лагерях на Черноморском побережье. Это 98,5% от запланированного количества.

В 2026 году финансирование летней оздоровительной кампании составило 3,1 млрд рублей, что на 529,1 млн больше, чем в прошлом году.

«Продолжительность смен в зависимости от типа лагеря составляла от 7 дней до 21 дня. Бюджетная стоимость путевок варьировалась от 5 200 до 36 тысяч рублей. Родительский взнос составил от 3,7 до 26 тыс. рублей в смену в зависимости от стоимости проезда, содержания программы и ведомственной принадлежности лагеря», – рассказал Семенов.

На безвозмездной основе был организован отдых 37,7 тысяч ребят, в том числе 8,6 тысяч детей из семей участников СВО.

Важным направлением работы заместитель министра назвал отдых детей с инвалидностью и ОВЗ. В 2026 году отдых был организован для 1250 таких детей.

Для 218 детей с подшефных территорий из городов Лисичанска и Рубежного в 3 смены был организован отдых на базе ДОЛ «Добрый» (Казань), ДОЛ «Приазовец» и ДОЛ «Глобус» (Анапа, Краснодарский край).

Также, по словам Руслана Семенова, Министерством по делам молодежи Татарстана разработан проект программы капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето – детям» на 2026 год. В программу включены 14 детских оздоровительных лагерей из 9 муниципальных образований и 1 в Краснодарском крае (ДОЛ «Приазовец»).

«Благодаря программе реновации лагерей «Лето – детям» с 2019 по 2026 годы реконструировано и построено 62 детских оздоровительных лагеря на общую сумму 8,2 млрд рублей», – подчеркнул заместитель министра по делам молодежи Татарстана Руслан Семенов.

Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина рассказала участникам заседания об организации детского отдыха в лагерях, подведомственных министерству. В них этим летом отдохнули 64 тыс. юных татарстанцев.

«Очень популярная смена – с речевой практикой по татарскому языку, куда приезжают дети со всех регионов. И это не случайно. Наши учителя родных языков занимают призовые места в конкурсах на федеральном уровне», – рассказала Алсу Асадуллина.

Участники заседания подняли вопросы обеспеченности детей местами в оздоровительных лагерях, обновления инфраструктуры и обеспеченности кадрами.

«Смысл всех мероприятий, которые проводятся летом для отдыха, – оздоровление и социализация. Воспитательную работу мы не зря ставим через запятую в этих задачах, чтобы наши дети после смены стали еще патриотичнее и дружнее. В Татарстане ведется большая работа в части организации летнего отдыха, выделяются большие средства, системно решаются те вопросы, которые возникают у родителей и самих детей. Но в то же время, и с точки зрения количества, и с точки зрения качества отдыха, оздоровления, воспитательной работы, есть много задач, которые должны быть в повестке дня у ответственных министерств и нашего депутатского корпуса», – отметил председатель Комитета по социальной политике Алексей Созинов, подводя итоги обсуждения.

На заседании также рассмотрели законопроект о внесении изменений в республиканский закон о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан.

Как отметил Алексей Созинов, документ разработан для совершенствования механизма финансирования отдельных мероприятий в сфере здравоохранения. В настоящее время финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также по обеспечению санитарной авиации осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан в части софинансируемых расходов из федерального бюджета.

«Сейчас предлагается эту схему изменить. Федеральные деньги приходят в Татарстан и через Министерство здравоохранения финансируются медицинские организации напрямую в соответствии с теми расходами, которые они несут», – подчеркнул председатель Комитета по социальной политике.

Что касается законопроекта о внесении изменений в республиканский закон об адресной социальной поддержке населения, также рассмотренного на заседании, документ разработан в связи с принятием изменений в федеральный закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Законопроект предусматривает редакционные изменения.