На проект «Физмат прорыв» в Татарстане за два года направили 500 млн рублей

На реализацию республиканского проекта «Физико-математический прорыв» из бюджета Татарстана за два учебных года направлено около 500 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«За два года проект показал положительные результаты: открыто 40 физико-математических классов с углубленной программой, обеспечены методические материалы и проведены диагностические работы. Отмечается снижение доли неудовлетворительных оценок», – рассказал он.

По словам Хайруллина, открыто 200 математических кружков, которые посещают более 2 тыс. школьников 5–6 классов.

«Эти кружки, применяя методику смешанного обучения, способствуют не только повышению интереса к математике, но и профессиональному росту педагогов. Проводятся популяризирующие мероприятия, такие как фестивали и лекции с участием ученых», – подчеркнул он.

Замминистра добавил, что школы получили учебники углубленного уровня по алгебре и геометрии, комплект дополнительной методической литературы и наборы математических моделей.

Он также заметил, что грантовая поддержка оказана школьникам, учителям и образовательным организациям. Так, за два года 400 школьников получили денежное вознаграждение по 50 тыс. рублей; 780 учителей – от 90 тыс. до 300 тыс. рублей, из них по 300 тыс. рублей – 230 учителей со стажем работы более пяти лет, а также 250 молодых учителей – по 240 тыс. рублей. Более того, 300 руководителей физико-математических кружков получили по 90 тыс. рублей.

Гранты от 600 тыс. до 1 млн рублей выиграли 80 школ. За достижение высоких результатов школьников по физике, математике и информатике 1 млн рублей получили 40 школ, за реализацию программы в физико-математических классах по 600 тыс. рублей – 40 школ.

«Эти средства школы тратят не на оборудование или мебель, а на работу с детьми, то есть на оплату труда своих педагогов или привлеченных, приглашенных, либо на выезды с обучающимися», – уточнил Хайруллин.

Кроме того, он отметил, что 10 школ, получивших по 2 млн рублей каждая, приобрели оборудование для кабинетов математики, физики и информатики.

«Одним из главных показателей, характеризующих качество образования, являются результаты государственной итоговой аттестации. Правительством РФ поставлена задача по увеличению выбора предметов естественнонаучного профиля. Для Татарстана установлен показатель в 38%. На сегодня достигнуто практически 40%», – заявил замминистра образования и науки.

Проект «Физико-математический прорыв» с ежегодным финансированием 250 млн рублей в Татарстане запустили два года назад при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Он направлен на повышение качества знаний и интереса к физике и математике.