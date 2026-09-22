Рубио объявил, что США предложат России и Украине энергетическое перемирие

Соединенные Штаты предложат России остановить удары по украинской инфраструктуре, а Украине – по российской энергетике. Соответствующие планы анонсировал государственный секретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News.

«Мы считаем, что это была бы отличная идея, перемирие [в том, что касается ударов по] энергетической инфраструктуре, при котором не будут подвергаться нападениям ни украинская инфраструктура, ни российские поставки энергоресурсов», – подчеркнул дипломат (цитата по РБК).

Вместе с тем глава Госдепартамента выразил обеспокоенность в связи с тем, что связанные со Штатами суда, перевозившие нефть, на протяжении последних нескольких месяцев в акватории Черного моря «подвергались атакам – возможно, не специально, но подвергались атакам со стороны Украины».

Ранее, 13 сентября, Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по объектам в РФ, связанным с производством дизельного топлива. «Есть множество других целей. Не наносите удары по дизельному топливу, потому что это вредит, это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по дизельному топливу», – подчеркивал тогда американский лидер.

На следующий день, 14 сентября, Трамп заявил о согласии России и Украины прекратить удары по энергетике, но это его сообщение не подтвердилось. Позднее, 20-го числа, Президент США в ходе телефонных переговоров несколько раз просил лидера Украины отказаться от нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Накануне, 21 сентября, Трамп написал в основанной им социальной сети Truth Social, что Россия будто бы потеряла контроль над производством дизеля из-за вооруженного противостояния с Украиной. «Большое количество ее (России – прим. Т-и) дизельных заводов взорвано и, по крайней мере временно, выведено из строя», – заметил политик и выступил за прекращение «нелепого и бесконечного» конфликта.