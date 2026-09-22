В волейбольном «Динамо-Ак Барсе» рассказали о целях на сезон

Фото: dinamo-kazan.com

Сегодня в Центре волейбола прошла пресс-конференция женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барса».

Директор команды Руслан Еникеев озвучил цели на сезон. Он отметил, что с утра в Кремле прошла встреча с руководителем администрации Раиса Республики Татарста Асгатом Сафаровым, где обсуждадся этот вопрос.

«Встреча прошла хорошо. Всем игрокам пожелали здоровья и обойтись без травм. А напутствие для нашей команды одно - стараться выиграть во всех турнирах», – сказал Еникеев журналистам.

Добавим, «Динамо-Ак Барс» первый матч чемпионата в новом сезоне проведет 3 октября.