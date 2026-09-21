В Казани наградили победителей конкурса анимационных героев татарского алфавита

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В Казанском художественном училище имени Фешина накануне наградили победителей Республиканского конкурса на создание анимационных героев для интерактивного образовательного медиапроекта «Путешествие по татарскому алфавиту».

Участники конкурса разрабатывали образы главных героев медиапроекта и его визуальный стиль. Работы позволили школьникам и студентам проявить навыки в дизайне и анимации, а также создать культурно значимый контент, связанный с татарской культурой.

В церемонии награждения участвовали директор Казанского художественного училища имени Фешина Ольга Гильмутдинова, директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Татарстана Алсу Мифтахова, начальник отдела стратегического планирования и прогнозирования Министерства культуры Татарстана Айгуль Софийская.

В состав жюри вошли художник-график, член Союза художников России и Союза художников Татарстана Булат Гильванов и концепт-художник в анимации, мультипликатор Диана Мукминова.

Музыкальную часть церемонии впервые представили вокальные номера из произведения Айгуль Софийской на слова Эльмиры Шарифуллиной «Безнең Әлифба» («Алфавит»). Их исполнили учащиеся детской музыкальной школы №24 Кировского района Казани Ясмина и Мадина Сулеймановы. Концертмейстером выступила Мария Ионова, руководителем – заслуженный работник культуры Татарстана Ландыш Фаттахова.

Инструментальные переложения отдельных номеров произведения исполнили учащиеся детской музыкальной школы №7 имени А.С. Ключарева Казани: Алина Сергеева на домбре и Артем Яковлев на флейте. Концертмейстерами выступили Татьяна Гейдарова и Анастасия Яковлева, которая также является руководителем.

Первое место в конкурсе заняла Екатерина Колесникова из Казанского художественного училища имени Фешина. Ее работу планируют использовать при создании мультфильма «Белэсем килэ» («Хочу все знать!»).

Второе место получила Полина Касимова из детской художественной школы №1 имени Х.А. Якупова Казани, третье – Кристина Титаренко из Школы искусств Казани.

В специальных номинациях победили Майя Гизатуллина из Школы искусств Казани – «За проработку персонажей», Елизавета Вахнина из Школы искусств Казани – «За оригинальность и креативность – нестандартный подход к образу, индивидуальный стиль и запоминающиеся детали», Адиля Хасанова из Казанского художественного училища имени Фешина – «Лучший главный герой – за наиболее удачный образ Марси» и Дамир Миннегалиев из Казанского художественного училища имени Фешина – «За живописный подход к разработке образов».

В дополнительных номинациях награды получили Анастасия Леонтьева из детской школы искусств №10 Казани – «Лучший образ семьи – за наиболее выразительное и целостное изображение семьи волков» и Диляра Нигматзянова из той же школы – «Самый юный участник».

Для победителей и дипломантов конкурс продолжается. С 21 по 23 сентября пройдет творческая лаборатория по анимации, а с 24 по 26 сентября – программа в детском оздоровительном лагере «Мирас-Наследие».