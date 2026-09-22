Аркадий Новиков в Казани рассказал, как его не взяли на работу в «Макдональдс»

На заре карьеры ныне ставший известным ресторатором Аркадий Новиков пытался устроиться на работу в сеть заведений быстрого обслуживания «Макдональдс», однако ему оттуда не перезвонили после собеседования. Об этом он рассказал на встрече с рестораторами Казани.

«Когда открывался первый [в СССР] „Макдональдс“, я ходил туда на собеседование. Тогда еще не было интернета, я увидел, что хотят открыть новый ресторан. Я сказал им, что буду очень полезен, так как разбираюсь в русской и греческой кухне. Они мне не перезвонили», – с улыбкой заметил Новиков.

Он вспомнил и историю создания своего первого ресторана «Сирена». По его словам, он думал не столько о том, чтобы составить вкусное меню, сколько о том, чтобы удивить посетителя.