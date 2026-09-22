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Политика 22 сентября 2026 23:04

Трамп выразил надежду на прогресс в украинском урегулировании до зимы

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Трамп выразил надежду на прогресс в украинском урегулировании до зимы
Президент США Дональд Трамп в 2018 году
Фото: kremlin.ru

Еще до наступления зимы в процессе урегулирования конфликта на Украине может быть достигнут прогресс. Такое мнение высказал Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (предшествовавший переговорам разговор с журналистами транслировался на YouTube-канале Белого дома).

Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп поможет завершить вооруженное противостояние «настолько быстро, насколько это возможно» – по возможности, до наступления зимы. «Что-то серьезное случится до зимы», – отметил в связи с этим Президент США.

На заданный одним из журналистов вопрос о том, уверен ли он по-прежнему в необходимости уступки части украинской территории для завершения конфликта, Трамп не стал давать однозначного ответа. По его мнению, стороны заключат сделку, но он не хочет «раскрывать, в чем заключается сделка».

«Мы много говорим об этом, в том числе с Президентом [России Владимиром] Путиным. Считаю, что что-то должно произойти», – повторил свое предположение о возможности скорого прогресса в переговорах американский лидер.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что и Путин, и Зеленский хотят, чтобы конфликт подошел к концу. Отдельно он упомянул влияние украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам на ситуацию с дизельным топливом во всем мире. Президент США подтвердил, что в Штатах обсуждается введение запрета на экспорт дизеля.

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#Россия и США #спецоперация #Дональд Трамп
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