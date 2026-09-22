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СВО 22 сентября 2026 07:49

Нижнекамск направил в зону СВО 25 тонн гуманитарного груза

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Нижнекамск направил в зону СВО 25 тонн гуманитарного груза

Из Нижнекамска в зону СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи для земляков, находящихся на передовой.

В составе груза массой 25 тонн – техника, топливо, колеса, строительные материалы, маскировочные сети и именные посылки.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев поблагодарил волонтеров за работу.

«Победа – это общее дело. У нас организована система. Мы все вносим большой вклад в нашу общую победу. Кто-то грузит, кто-то сети плетет, дети письма пишут. Спасибо всем, кто не остается в стороне, а мы со своей стороны всегда вас поддержим», – сказал он.

Также Радмир Беляев передал активным волонтерам медали и благодарственные письма от воинских частей.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#СВО
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