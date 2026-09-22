Инжир уберегает от рака, заявила диетолог

Инжир богат гликозидами – органическими соединениями, приносящими организму человека огромную пользу. Эти соединения, по словам диетолога и гастроэнтеролога Нурии Диановой, дают молодость и уберегают от рака.

«Это гликозиды с разной окраской — они дают нам молодость, уберегают от рака. Поэтому инжир хорош и в сушеном виде, и в свежем», — объяснила врач, беседуя с журналистом «Радио 1».

При этом, по словам Диановой, следует разделять свежий инжир и сушеный, поскольку они обладают разными свойствами.

«Свежий не так сильно концентрирует сахара, его можно 2-3 штучки за раз, чтобы общий вес был примерно не более 150 граммов. Употребление более 3 штук может вызывать сильно послабляющий эффект и диарею. Это особенно полезно для тех, у кого запоры. Одну штуку инжира в сушеном виде можно включать в рацион в течение всего года. Там невероятное количество клетчатки — может перекрывать нашу суточную потребность. Но сахаров в нем становится больше, потому что влага ушла», — сказала она.

Ранее диетолог Наталья Павлюк рассказала о свойствах инжира, негативно влияющих на организм.