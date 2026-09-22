КАМАЗ против китайских брендов: как меняется рынок коммерческого транспорта

Российский рынок коммерческого транспорта переживает спад: продажи грузовиков и легких коммерческих автомобилей снижаются, а дорогие кредиты и лизинг сдерживают спрос. При этом меняется расстановка сил между производителями: доля российских марок растет, а китайских – сокращается. Участники рынка в Казани обсудили ситуацию в отрасли.





Одной из центральных на выставке Comtrans стала пленарно-аналитическая сессия: «Коммерческий транспорт России 2026: анализ и перспективы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан – среди лидеров в автопроме

Одной из центральных на выставке Comtrans стала пленарно-аналитическая сессия «Коммерческий транспорт России 2026: анализ и перспективы».

Вице-премьер, министр промышленности Олег Коробченко рассказал о масштабах отрасли. В 2025 году Татарстан отгрузил транспортных средств почти на 500 млрд рублей – на 7% больше, чем годом ранее. В республике выпустили более 40 тыс. грузовиков. В автомобилестроении работают более 40 тыс. человек, средняя зарплата – более 110 тыс. рублей.

«В этом году мы отметили 400-летие города Набережные Челны и 50 лет со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ. За полвека было выпущено более 2,5 млн грузовиков», – напомнил министр.

КАМАЗ выпускает уже пятое поколение грузовиков. В январе стартовало серийное производство нового седельного тягача, способного перевозить 80 тонн сыпучих грузов. А в феврале открыли завод мостов стоимостью 6,5 млрд рублей.

Олег Коробченко: «Республика открыта к взаимовыгодному сотрудничеству. В Татарстане у нас работают такие крупнейшие промышленные парки, как «Мастер», «Алабуга», «Химград», которые дают хорошие условия для наших инвесторов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Соллерс» наладил полный цикл производства автомобилей и дизельных двигателей – с 2022 по 2026 год выпустили более 24 тыс. машин. «РариТЭК» запустил производство Lotos Neon и выпускает порядка 800 автобусов в год. В Елабуге производят Aurus, на котором ездит Владимир Путин, и Senat.

«Республика открыта к взаимовыгодному сотрудничеству. В Татарстане у нас работают такие крупнейшие промышленные парки, как «Мастер», «Алабуга», «Химград», которые дают хорошие условия для наших инвесторов. Ждем всех для совместной работы. И Татарстан как столица автопроизводителей ждет всех в гости для работы», – подчеркнул Коробченко.

В Татарстане работают более 370 производителей автокомпонентов. На базе технопарка «Идея» создали Центр по разработке российской компонентной базы.

Денис Дрягин: «Сейчас мы находимся в фазе стабилизации. Если убрать некоторые искажения статистики, то это практически ровный ряд» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рынок коммерческого транспорта

Ситуация на рынке коммерческого транспорта остается сложной. Директор по маркетингу и рекламе компании «КАМАЗ» Денис Дрягин напомнил: высокие продажи 2023–2024 годов сменились падением. В 2025 году рынок грузовиков свыше 14 тонн упал на 55% к предыдущему году. За 8 месяцев 2026 года продали 29 тыс. автомобилей против 33 тыс. за весь 2025 год.

«Сейчас мы находимся в фазе стабилизации. Если убрать некоторые искажения статистики, то это практически ровный ряд», – отметил Дрягин.

Грузовики свыше 6 тонн, по данным директора Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяны Арабаджи, за 8 месяцев упали на 15%. Прицепы – на 35,5%, полуприцепы – на 40,4%.

Сергей Удалов: «Мы прямо на себе ощущаем ценовое давление, потому что понимаем этих производителей – они пытаются распродать остатки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Схожая картина в сегменте легких коммерческих автомобилей. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов сообщил: продажи LCV полной массой до 3,5 тонны упали на 20% к прошлому году – 43 тыс. машин за 8 месяцев. Пик был в 2024 году, когда рынок достиг 112 тыс. автомобилей, а в 2025-м – снизился до 87,6 тыс. Оптимистичный прогноз на 2026 год – 79 тыс. проданных машин (минус 10%), при пессимистичном сценарии – 61 тыс. (минус 30%), а при базовом – минус 70% и 70 тыс. авто.

Причины падения участники форума назвали общие: высокие кредитные ставки, дорогие лизинговые платежи, рост операционных затрат перевозчиков, охлаждение экономики и снижение спроса на грузоперевозки. Дополнительное давление оказывают избыточные остатки китайских грузовиков, которые распродаются и сбивают цены.

«Мы прямо на себе ощущаем ценовое давление, потому что понимаем этих производителей – они пытаются распродать остатки», – сказал Дрягин.

Что касается цен, Арабаджи отметила: в 2024–2025 годах была коррекция, а в 2026-м – резкий рост. Причина в том, что на рынок пошли автомобили 2026 года выпуска, ввезенные с новым утильсбором и новыми опциями.

Прогноз осторожный. Дрягин считает, что рынок начнет расти, когда ключевая ставка снизится до 12%.

«До 12% сильных изменений не будет, а вот 12% – это ставка, которая позволит рынку начать расти», – сказал он, добавив, что это необходимый минимум роста, а не оптимальный сценарий. Удалов, в свою очередь, ждет улучшения в 2027 году за счет низкой базы 2025–2026 годов.

Татьяна Арабаджи: «Чем больше в парке китайских автомобилей, тем активнее они выходят на вторичный рынок» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Национальный состав рынка

Один из главных трендов – укрепление российских производителей. По данным Дрягина, доля отечественных брендов на рынке грузовиков выросла до 53%, китайских – снизилась до 44%, европейских – всего 3%. Доля КАМАЗа выросла с 17% до 37%.

В сегменте легких коммерческих автомобилей ситуация иная. Удалов отметил, что доля китайских производителей здесь всего 5%. Для сравнения: в легковых автомобилях она доходила до 60%, в тяжелых грузовиках – до 80%. Рынок LCV поделен между российскими производителями, лидирует ГАЗ с долей около 50%. Продажи Lada в коммерческом сегменте упали на 41%.

Арабаджи добавила: доля китайских грузовиков в парке пока невелика – около 9%. В сегменте свыше 6 тонн их доля снизилась до менее чем 38%. При этом на вторичном рынке китайских грузовиков уже 21,4%.

«Чем больше в парке китайских автомобилей, тем активнее они выходят на вторичный рынок», – пояснила она.

Отдельно эксперты отметили рост так называемых китайских грузовиков российского производства – собранных в партнерстве с российскими компаниями. Их доля в общем объеме продаж новой китайской техники выросла с 30% до 35%.

Виталий Киселев: «Результат, который мы хотим увидеть, – это проверяемая история для покупателя, для банка, для страховщика и для государства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правовые проблемы авторынка

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Виталий Киселев заострил внимание на законодательных пробелах. По его словам, в России до сих пор нет закона о дилере, о дистрибьюции, о производителе. Нет регламента отношений между участниками рынка.

Среди системных проблем он назвал неполные и непрозрачные сделки, размытую ответственность и стремление к ремонту не из оригинальных запчастей. По его данным, более 30% автомобилей на рынке имеют признаки корректировки одометра, а 35% – следы ДТП, которые нигде не указаны.

РОАД предлагает развивать электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) до цифрового паспорта жизненного цикла автомобиля. В него предлагается добавить цену, статус беспилотного транспортного средства, показания одометра, сведения о ДТП, обременениях, техобслуживании и утилизации.

«Результат, который мы хотим увидеть, – это проверяемая история для покупателя, для банка, для страховщика и для государства», – пояснил Киселев.

Отдельно он раскритиковал проект постановления правительства о доступе к техническим данным. Документ разрешает любым сервисным станциям с определенным ОКВЭД получать данные для ремонта и обслуживания техники.

«Одно дело – дилерская станция, которая контролируется производителем. Другое дело – независимые сервисные станции, которые не контролируются никем. Каким образом они проводят работу, непонятно. Тем более это может быть связано и с коммерческим транспортом, а это большая небезопасность на дорогах», – предупредил Киселев. Он призвал консолидироваться для решения этой проблемы.