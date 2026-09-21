Казанский национальный полумарафон в этом году отметит десятилетие

Казанский национальный полумарафон состоится 10 и 11 октября. Юбилейный старт предложит дистанции для участников с разным уровнем подготовки – от забегов для самых маленьких до 3, 10 и 21 км. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

В этом году исполняется десять лет со дня проведения первого старта. За девять лет, по словам Гарипова, число участников полумарафона выросло почти в семь раз.

Особым для соревнований стал 2025 год. На казанской трассе Владимир Никитин установил рекорд России, став первым российским спортсменом, преодолевшим дистанцию 21 км менее чем за один час.

Регистрация на юбилейный полумарафон уже открыта и продлится до 6 октября.

Во время проведения соревнований в центре Казани временно ограничат движение транспорта. Ограничения начнут действовать 10 октября с 4:00 и будут сняты к 12:00 11 октября.

«Планируйте заранее маршрут и время пути. Вся точная схема перекрытия будет размещена в социальных сетях Спорткомитета и на сайте полумарафона», – сообщил Гарипов.

По его словам, проведение подобных массовых стартов помогает привлекать больше жителей города к регулярным занятиям физической культурой.

Фото: презентация председателя Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линара Гарипова