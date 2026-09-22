Конец изумрудных директоров: приговоры выслушали соорганизаторы пирамиды FrendeX

Вахитовский районный суд Казани вынес решение по делу изумрудных директоров пирамиды FrendeX. Все они были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. О том, кто еще остается на свободе и почему подсудимые не признали вину, читайте в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Побойтесь Аллаха, мы лишь вкладчики»

Сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес приговор организаторам финансовой пирамиды FrendeX – ее изумрудным директорам и главам отделений пирамиды. Алексей Богомолов, Андрей Лобанов, Рамис Миндияров, Азат Насыбуллин и Алексей Тришаков признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

«Татар-информ» рассказывал, что прокуратура просила суд признать всех пятерых виновными и приговорить к реальным срокам: Тришакову и Насыбуллину обвинение попросило по 9 лет колонии, Миндиярову – 8 лет и 6 месяцев, Богомолову и Лобанову – по 8 лет колонии. Кроме того, гособвинитель просила назначить подсудимым штрафы – по 400 тысяч рублей для Тришакова и Насыбуллина, 300 тысяч – Миндиярову и по 200 тысяч Богомолову и Лобанову.

Отдельно от пятерки судят еще и Табриза Ахтямова. Его дело рассматривают в том же Вахитовском суде, но этажом ниже. В 2022 году Ахтямова объявили в розыск по обвинению в мошенничестве. До мая прошлого года он жил в Турции, по возвращении в Казань его задержали и заключили под стражу.

Главные же создатели и продвиженцы пирамиды FrendeX – Руслан Пичугин и Дмитрий Чечулин – до сих пор скрываются за границей. К слову, один из подсудимых, Азат Насыбуллин, сегодня в суде выкрикивал их имена, называя их основателями.

«Снимайте правдиво, единственные два руководителя – это Пичугин и Чечулин, остальные все вкладчики. Мы ни в чем не виновны, побойтесь Аллаха, он все видит», – сказал он.

Притворялись трейдерами и учили сотрудников обманывать людей

История финансовой пирамиды FrendeX началась с ее основателя Руслана Пичугина. Изначально он планировал сделать из FrendeX закрытый клуб для инвесторов, а потом проект набрал обороты и перерос в полноценную пирамиду. История создания проекта легла в основу обвинительного заключения «изумрудных директоров» конторы.

По версии следствия, с января по март 2020 года в Казани Руслан Пичугин и не установленные следствием лица создали группу, которая должна была добиться получения максимальной прибыли за счет обмана жителей России и других стран. Они создали интернет-платформу FrendeX, назвав ее автоматизированной системой генерации прибыли, на самом деле просто крали деньги вкладчиков.

По легенде самих организаторов, прибыль вкладчики получали якобы за счет выкупа недвижимости, торгов, банкротства, эффективной торговли на рынке «Форекс», московской биржи, строительного бизнеса, бизнеса строительных материалов, инвестиций, стартапов. Вкладчиков всячески убеждали в состоятельности организации – они должны были поверить в эффективность и надежность экономической модели FrendeX.

В действительности же, уверено следствие, организаторы, руководители и участники группы не планировали и не имели возможности получать доход. План, разработанный Пичугиным и его компаньонами, состоял из нескольких этапов. Сначала на территории России и иностранных государств зарегистрировали доменные имена, необходимые для функционирования веб-сайта платформы. Потом набрали людей, обладающих познаниями и навыками, необходимыми для воплощения схемы в жизнь. Их старались набирать из числа знакомых, участвовавших в реализации похожих проектов, связанных с сетевым маркетингом.

Создали веб-сайт, разработали механизм привлечения через платформу наличных и безналичных денежных средств вкладчиков. По мнению следствия, кто-то из участников был в курсе аферы, кто-то – нет.

Участников группы и других привлеченных к работе с вкладчиками постоянно обучали – был разработан детальный алгоритм обмана и методы убеждения потенциальных жертв. Создали юрлицо, зарегистрировали ИП, сняли офисы для работы структурных подразделений и набрали персонал.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Чем FrendeX заманивал вкладчиков?

Для создания видимости «генерации обещанной прибыли» были разработаны программы – по выплате ежедневной прибыли от 0,7% до 2% в день, по покупке авто и недвижимости за сумму до 35% от полной стоимости, якобы получаемой за счет успешной торговли трейдеров на мировых криптовалютных фондовых биржах и другой деятельности.

Тем, кто приводил в проект новых участников, платили фиксированный процент от суммы, которую те внесли. За это им также присваивался определенный уровень в иерархии пирамиды. Этот уровень символизировал карьерный рост, дающий возможность получения ценного подарка либо крупного материального вознаграждения от создателей платформы.

Продвигали FrendeX при помощи видеороликов, рекламных буклетов, страниц и сообществ в соцсетях, а также в чатах мессенджеров.

Чтобы распиарить проект, организаторы проводили промоакции, конкурсы, различные обучения, которые транслировали в сети. Те, кто вошел в проект раньше, в соцсетях хвастались своим имуществом и крупными доходами, якобы полученными от заработка в пирамиде или «инвестиций».

Одним из следующих этапов деятельности пирамиды стало создание и модернизация механизмов перевода денег в криптовалюту под предлогом обмена на платформе. Для этого сайты создавались и регистрировались на территории других стран. Позже на сайте платформы была введена валюта FXS, якобы привязанная к курсу доллара. При помощи нее «отражались» деньги вкладчиков, изображался рост их доходов.

Позже по всей стране и за ее пределами начали появляться партнерские офисы с единым дизайном. Уже к этому моменты организаторы пирамиды начали анализировать интенсивность поступления средств. Исходя из анализа приняли решение об увеличении активности пирамиды в инфополе по привлечению вкладчиков с наибольшими суммами. Также началась подготовка к уменьшению или прекращению вывода средств.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ущерб только официально составил около 130 миллионов рублей

В сентябре 2020 года Пичугин привлек к проекту Дмитрия Чечулина, обладавшего широкими познаниями и практическими навыками агрессивных продаж в сфере сетевого маркетинга, торговле криптовалютой, анализе рынка криптовалют. Благодаря красноречию он, выступая перед публикой, убеждал вкладчиков в высокой доходности.

Дмитрий Чичулин исполнял роль финансового аналитика пирамиды – демонстрировал вымышленные алгоритмы работы трейдеров на биржах, создавал видимость эффективности экономической модели пирамиды.

В апреле 2020 года Пичугин позвал в проект Алексея Тришакова. На деньги пирамиды он арендовал офис на Ямашева в Казани, Пичугин назначил его главой этого офиса и присвоил ему статус «изумрудного директора». По такой же схеме изумрудными директорами стали Азат Насыбуллин, Рамис Миндияров, Алексей Богомолов и Андрей Лобанов.

FrendeX просуществовал 19 месяцев – с января 2020-го по август 2021 года. К тому моменту было открыто порядка 23 офисов компании в России. Позже, осознавая неизбежный финал, Пичугин зарегистрировал в Эстонии юрлицо и начал регистрировать доменные имена в различных странах, в том числе в Германии.

9 августа 2021 года руководители и организаторы пирамиды закрыли вкладчикам доступ к собственным деньгам. Только официально общий ущерб составил около 130 миллионов рублей, а количество пострадавших – более 300 человек. Сколько их было на самом деле, покажет время.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Никто из подсудимых не признал свою вину, Тришаков, Лобанов и Богомолов упрямо называли себя такими же пострадавшими вкладчиками.

Тем не менее все пятеро получили реальные сроки, штрафы, а также запрет в течение двух лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег граждан.

Суд назначил Алексею Тришакову 7 лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей, Азату Насыбуллину – 6 лет и 8 месяцев колонии и 250 тысяч рублей штрафа, Андрею Лобанову, Рамису Миндиярову по 6 лет, Алексею Богомолову суд дал 5 лет и 5 месяцев колонии и штраф в 200 тысяч рублей.

К слову, из зала суда сегодня Алексей Богомолов ушел домой, так как свой срок он уже отбыл в СИЗО, пока шло следствие.

Напомним, что до сих пор не экстрадирована еще одна обвиняемая по делу пирамиды FrendeX – дочь Табриза Ахтямова экс-ведущая телеканала «ТНВ» Эльвира Мадиярова. Ее объявили в розыск еще в 2022 году по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Она была задержана турецкой полицией в мае 2025 года при попытке пересечь границу с поддельным удостоверением личности после прилета из Северного Кипра, а в декабре Стамбульский суд принял решение о ее выдаче России.

Однако защита указывает на ее семейные обстоятельства: Мадиярова живет в Турции с 2021 года вместе с мужем и двумя детьми – ее экстрадиция, по словам адвоката, «серьезно ударит по единству семьи». Он отметил, что турецкое законодательство допускает отказ в выдаче, если это может причинить несоразмерный вред подсудимому или его близким. С момента ареста она содержится в женской тюрьме в стамбульском районе Бакыркей.