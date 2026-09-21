Больница города Рубежного получила современное оборудование из Татарстана

Татарстан поставил центральной городской больнице города Рубежного современное оборудование для диагностики и лечения, в том числе эндоскопическую стойку, аппарат УЗИ экспертного класса и технику для женской консультации. Главврач больницы Эдуард Кравченко поблагодарил руководство республики за оказанную помощь. Он отметил, что современное оборудование необходимо учреждению для обновления диагностической базы.

«За время боевых действий больница понесла определенные утраты, а часть оставшейся техники уже устарела или имеется не в том количестве, которое необходимо. Поэтому мы подготовили адресную заявку на самое необходимое. < … > Мы передали заявку, Татарстан ее реализовал. Вместе с оборудованием приехали специалисты, которые помогли его собрать и провели пусконаладочные работы. < … > Новое оснащение уже используется врачами, которых Татарстан направляет в Рубежное. Современные методы диагностики и лечения и это оборудование как раз позволяют им работать на хорошем уровне. Я очень благодарен Татарстану – руководству республики, Министерству здравоохранения, всем, кто принимал участие в этой работе. В столь сложное время найти возможность для такой помощи нашей больнице – это дорогого стоит. Для нас это возможность оказывать медицинскую помощь жителям на более современном уровне. Большое за это спасибо!» – сказал Кравченко.

Эндоскопическая стойка с видеогастроскопом и видеоколоноскопом позволит проводить исследования для раннего выявления онкологических заболеваний. Новый аппарат УЗИ экспертного класса с четырьмя датчиками расширит возможности диагностики сосудов, сердца, щитовидной железы и внутренних органов.