Секретарь Генсовета ЕР подвел итоги избирательной кампании

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев поблагодарил избирателей за голоса в поддержку партии. По его словам, партия улучшила результаты 2021 года. Об этом сообщает официальный портал партии.

«От всей команды «Единой России» хочу поблагодарить наших избирателей, всех, кто пришли на выборы, всех, кто отдали свои голоса за нас, несмотря на провокации», – сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Секретарь Генсовета отдельно отметил, что избирательная кампания впервые проходила в период боевых действий, специальной военной операции, когда в тылу люди постоянно подвергались налётам БПЛА и информационным атакам, которыми противник пытался расшатать единство страны.

«Но это сыграло совершенно другую роль: мы ещё больше сплотились вокруг Президента, вокруг флага. И беспрецедентная явка на выборах в Государственную Думу говорит о том, что наши граждане услышали призыв Главы государства обязательно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор», – подчеркнул он.

«Единая Россия» лидирует по федеральному списку во всех регионах без исключения. Высокие результаты партия показала в Хабаровском крае, Омской, Курганской, Ульяновской, Ивановской, Оренбургской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил Владимир Якушев.

Практически все губернаторы подтвердили свои полномочия, а также избрались высшие должностные лица, исполнявшие полномочия.

«Это Тверская, Брянская, Белгородская области. Результат, который мы сегодня имеем, действительно достаточно высокий, была проделана достаточно большая работа. В том числе у нас есть регионы, где мы в очень конкурентной борьбе одержали победу. Это касается Иркутской области, Алтайского края, Архангельской и Новгородской областей. В Хакасии мы одержали победу в этом году, достаточно прилично опередив конкурентов», – разъяснил секретарь Генсовета «Единой России».

Что касается списка, то если в 2021 году партия взяла 56% мандатов, в 2026 году – уже 65%: 126 и 147 соответственно из 225 замещаемых.

«Здесь у нас достаточно серьёзное продвижение вперёд. Что касается одномандатных округов, мы взяли 92% в 2026 году против 88% в 2021 году», – рассказал Владимир Якушев.

По его словам, результат «Единой России» на выборах-2026 – итог работы всей партийной инфраструктуры: партия провела классическую избирательную кампанию с продуманными, осознанными решениями.

«И наша пятёрка, и итоговые форумы, когда мы отчитывались перед избирателями, и наша работа над новой Народной программой, когда мы собирали предложение со всех уголков страны, – всё было продумано и дало свой результат. Большую роль сыграла поддержка Президента. Владимир Владимирович Путин принимал участие в двух наших Съездах, где выдвигался в том числе список на данную избирательную кампанию, принималась новая Народная программа. Это, естественно, оценка работы партии и немаловажный сигнал для нашего избирателя», – сказал он.

По мнению кандидата от «Единой России», министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, избирательная кампания показала, что жители Татарстана с позитивом и положительным откликом относятся к идеям партии.

«К примеру, когда мы формировали Народную программу «Единой России», в нее вошли наказы, пожелания, проблемы, которые волнуют людей, и было видно, что люди идут к нам с верой. Ведь если ты не веришь и не доверяешь, то ты и не будешь никакие просьбы говорить, и никакие наказы не появятся, никакие вопросы не появятся, а мы видим, что избиратели очень активно участвовали в формировании народной программы. Люди видят, что все программы и проекты, которые реализует партия «Единая Россия», отвечают их нуждам, отвечают запросам молодых семей с детьми, интересам пожилых, интересам человека труда. Потому что, действительно, главное для нас – это люди, их жизнь, их качество жизни, будущее семей, стабильность и развитие», – заявила Эльмира Зарипова.

Ранее, подводя итоги избирательной кампании в беседе с журналистами, секретарь регионального отделения «Единой России», Почетный Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин поблагодарил жителей республики за активное участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.

«Я хочу выразить искреннюю признательность всем жителям нашей республики, всем людям, которые участвовали в голосовании. Хочу поблагодарить их и пожелать нам новых успехов в достижении тех целей, о которых мы говорили в эту избирательную кампанию», – сказал он.

По словам Фарида Мухаметшина, очень важно, что эта избирательная кампания объединила людей. «Это очень важно, мы объединили наших людей для решения актуальнейших задач республики. Представителей разных политических партий немало, они тоже имели такое же право участвовать в избирательной кампании. Еще раз поздравляю всех с успешным проведением избирательной кампании», – подчеркнул Мухаметшин.

В декабре «Единая Россия» на Съезде примет Манифест – долгосрочную программу с ориентирами на годы вперёд, проведёт ротацию всех высших органов партии, внесёт пакет поправок в Устав.

Напомним, в Единый день голосования состоялось более 2200 избирательных кампаний разного уровня, на которых замещены 20700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Основная кампания прошла по выборам в Госдуму. Также жители выбрали высших должностных лиц 11 регионов, депутатов законодательных органов 39 субъектов РФ, депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

В Татарстане одновременно с выборами в Госдуму проводились дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.