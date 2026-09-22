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Культура 22 сентября 2026 21:51

В Челнах земскую больницу планируют включить в реестр выявленных памятников

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В Набережных Челнах здание земской больницу постройки планируется включить в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Проект соответствующего приказа Комитета РТ по охране ОКН пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Кирпичное здание земской больницы находится по адресу: ул. Гагарина, д. 4. Оно было построено в 1913–1918 годах за 31,6 тыс. тогдашних рублей. Сейчас оно используется как коммерческое помещение.

В Челнах насчитывается всего три памятника, признанных объектами культурного наследия республиканского значения. Это церковь Космы и Дамиана, возведенная в 1845–1859 годах как приходской православный храм села Орловка, Свято-Вознесенский собор (Боровецкая церковь), построенный в 1872–1882 годах, и созданный скульптором Ильдаром Хановым мемориал «Родина-Мать», открытый в 1975-м.

#Набережные Челны #объект культурного наследия
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