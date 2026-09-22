Когогин: КАМАЗ планирует в 2027-м начать серийный выпуск туристических автобусов

Фото: пресс-служба КАМАЗа

В следующем, 2027 году КАМАЗ по-прежнему намерен запустить серийное производство туристических автобусов. О сохранении соответствующих планов генеральный директор предприятия Сергей Когогин рассказал на полях международной выставки коммерческих автомобилей COMTRANS, организованной в Казани, передает ТАСС.

«Пока остаются [планы по запуску в серию в 2027 году]. <…> Идет процесс испытаний, по результатам испытаний будем [смотреть]», – отметил руководитель ПАО «КАМАЗ».

«КАМАЗ-52229» – первый в России туристический автобус большого класса. Опытный образец пассажировместимостью 47/55 человек был впервые показан в прошлом, 2025 году на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025).

Работающий на компрированном природном газе автобус оснащен газовым двигателем «КАМАЗ» мощностью 235 кВт и роботизированной коробкой передач. Запас хода составляет около 500 километров, а при установке дополнительных баллонов – 650 километров. Имеются холодильник и туалет.

В нынешнем году собрана опытно-промышленная партия данных автобусов. Старт серийного производства был намечен на 2027-й.

Ранее на сессии «Коммерческий транспорт России 2026: анализ и перспективы», организованной в рамках выставки COMTRANS, вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко назвал Татарстан одним из центров автомобилестроения России.