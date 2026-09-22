Comtrans впервые вышел за пределы Москвы: что показали на выставке в Казани

В Казани стартовала XIX Международная выставка коммерческих автомобилей Comtrans. Экспозиция впервые за 26 лет переместилась из столицы России в столицу Татарстана. Почему переехала выставка и какие новинки коммерческого автотранспорта на ней презентовали – в материале «Татар-информа».





Международная выставка коммерческих автомобилей Comtrans в Казани на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан не случайно выбран местом проведения выставки»

Международная выставка коммерческих автомобилей Comtrans стартовала сегодня в Казани на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо». В этом году экспозиция впервые за свою историю вышла за пределы Москвы и приехала в столицу Татарстана.

«Татарстан не случайно выбран местом проведения выставки. Наша республика является одним из лидеров в области автомобилестроения: Татарстан производит 7,4% объема промышленной продукции страны. Более 40 тыс. жителей республики заняты в этой сфере», – заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на открытии выставки.

Он добавил, что автозаводы республики заслуженно являются визитной карточкой Татарстана и известны по всему миру.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов в свою очередь подчеркнул, что выставка дает возможность участникам автомобильной отрасли обсудить ее ключевые вопросы.

«Наша промышленная политика поддерживает и будет поддерживать развитие этого сегмента имеющимися у нас инструментами: как стимулированием инвестиций в отрасль, так и стимулированием спроса, а также многими другими мерами», – заявил Каримов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Презентация нового микроавтобуса и изотермические фургоны

Как уже отметил Минниханов, выбор Татарстана для проведения выставки вполне закономерен. Только КАМАЗ занимает 40% отечественного рынка большегрузных автомобилей, а республика в целом остается одним из ключевых центров коммерческого автомобилестроения в России.

На экспозиции КАМАЗ широко представил линейку тягачей К5, изотермические фургоны и даже опытный образец мусоровоза с роботизированной коробкой передач и грузоподъемностью почти 12 тонн. Отдельно обращает на себя внимание оформление машины: на ее боковой стенке разместили мультяшное изображение муравьев, перерабатывающих мусор.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Компания Sollers, производство которой расположено в Елабуге, привезла в Казань сразу несколько новинок. Среди них – микроавтобус Sollers SF7, серийная сборка которого начнется в конце 2026 года. По словам представителей компании, автомобиль рассчитан на 21 пассажира. Старт продаж предварительно запланирован на первый квартал следующего года.

Еще одна новинка – микроавтобус SF5, обновленная версия Atlant. Главное отличие – автоматическая коробка передач, которая, как отмечают представители компании, впервые используется в нашей стране на автомобилях этого класса. При этом обновленный микроавтобус стал немного короче Atlant, но вместимость салона сохранилась.

Еще один татарстанский стенд – городские низкопольные автобусы Lotos, производство которых расположено в Набережных Челнах, и автомобильные двигатели компании «РариТЭК». Особенность этой продукции – работа на метане.

Не обошлось и без производителей компонентов. Kama Tyres показала линейку шин для всех видов коммерческого транспорта, а компания «Автотехник» – детали интерьера для коммерческих автомобилей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

МАЗ привез в Казань тягачи на «голубом» топливе

В целом на выставке представили практически все, что связано с коммерческим транспортом, – от дворников и комплектующих до гигантских тягачей.

Минский автозавод (МАЗ), например, привез в Казань сразу три машины на компримированном природном газе: городской автобус МАЗ-303948, магистральный тягач МАЗ-54402N и трехосный МАЗ-64А02N 6х4 – тяжелую машину для автопоездов, оснащенную роботизированной трансмиссией.

Еще одна модель, которая привлекла внимание посетителей, – автономный тягач Navio L5. Это прототип полностью беспилотного магистрального тягача, изначально спроектированного без рабочего места водителя.

Во время обхода экспозиции Минниханов осмотрел практически все представленные стенды. Причем многие автомобили он изучал не только снаружи, но и изнутри. В Volga K50 он оценил пассажирские места, в автобусах Lotos прошелся по салону, а в тягаче «Урал» даже посидел в водительском кресле.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Специальный трек для тест-драйва

Пожалуй, главное отличие выставки от классической экспозиции – здесь автомобили можно не только рассмотреть, но и попробовать в деле.

Для этого на парковке «Казань Экспо» оборудовали специальный тест-трек, где посетители могли прокатиться на заинтересовавших их автомобилях. Правда, самостоятельно сесть за руль можно было только при наличии прав категории С. Но и без них оценить машины в движении не проблема – на площадке работают инструкторы, которые готовы продемонстрировать возможности автомобилей.

Кроме того, в рамках выставки несколько машин вышли на специально подготовленный семикилометровый маршрут, часть которого проходит по дороге общего пользования. В него вошли тягач МАЗ, автобусы Lotos, тягачи Shacman, автомобили JAC и Sollers, а также два автопоезда КАМАЗ. Один из них – новинка 2026 года КАМАЗ-65656.