«Объедем все 45 муниципалитетов»: Шарафиев о работе Ассоциации СВО в РТ

Член координационного совета Ассоциации ветеранов СВО РТ, депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев примет участие во Всероссийских сборах Ассоциации ветеранов СВО. Мероприятие пройдет с 23 по 27 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета, сообщает Ассоциация ветеранов СВО.

Сборы объединят представителей ветеранских организаций со всей страны для обмена опытом работы по поддержке участников специальной военной операции. В деловой программе – встреча с руководством ассоциации, знакомство с лучшими практиками Дальнего Востока, обсуждение вопросов господдержки и социальной адаптации ветеранов.

«Во-первых, это знакомство с коллегами из регионов для обмена опытом работы. Также это выстраивание рабочего диалога с федеральным руководством ассоциации. Параллельно с этим мы продолжаем выстраивать работу местных отделений ассоциации в нашей республике. Мы уже объехали 32 муниципалитета, а до середины октября объедем все 45 и в конце октября проведем региональную конференцию», – сообщил Эдуард Шарафиев.

В рамках всероссийских сборов запланировано выездное заседание комиссии Общественной Палаты РФ по поддержке участников СВО и членов их семей с участием представителей аппарата Полномочного представителя Президента в ДФО, Минвостокразвития РФ и руководителей органов власти всех 11 регионов округа.

Также состоятся проектные сессии по увековечиванию памяти защитников Отечества и формированию образа ветерана СВО в медиапространстве, деловая игра от Агентства стратегических инициатив.

Одно из ключевых событий программы – единый Урок Мужества в образовательных организациях Владивостока. Ветераны, среди которых кавалеры Ордена Мужества и обладатели других государственных наград, проведут встречи со школьниками, студентами колледжей и участниками патриотических клубов ДВФУ. Мероприятия охватят 17 площадок и более 3 тысяч учащихся.

Завершатся сборы спортивными соревнованиями по футболу, волейболу, настольному теннису и заплыву на лодках-драконах, посвящёнными памяти дважды Героя Российской Федерации Михаила Гудкова.