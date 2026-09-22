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Происшествия 22 сентября 2026 16:40

16-летнего парня поймали пьяным за рулем авто в Татарстане

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16-летнего парня поймали пьяным за рулем авто в Татарстане

Подростка поймали на пьяной езде в Бавлах. Об этом сообщает МВД по РТ.

На улице Оренбургской автоинспекторы попытались остановить «Ладу» 14-й модели для проверки документов. Водитель требование полицейских проигнорировал, началась погоня. В какой-то момент «Ладу» удалось заблокировать, лихача задержали. Выяснилось, что это был 16-летний парень.

Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило это в отделе полиции, в присутствии родителей подростка. Позже выяснилось, что паренек приобрел авто в складчину с приятелями.

«Ладу» поместили на штрафстоянку, на подростка и его родителей составили административные протоколы. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

#погоня дпс #подросток нарушитель #МВД по РТ
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