16-летнего парня поймали пьяным за рулем авто в Татарстане

Подростка поймали на пьяной езде в Бавлах. Об этом сообщает МВД по РТ.

На улице Оренбургской автоинспекторы попытались остановить «Ладу» 14-й модели для проверки документов. Водитель требование полицейских проигнорировал, началась погоня. В какой-то момент «Ладу» удалось заблокировать, лихача задержали. Выяснилось, что это был 16-летний парень.

Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило это в отделе полиции, в присутствии родителей подростка. Позже выяснилось, что паренек приобрел авто в складчину с приятелями.

«Ладу» поместили на штрафстоянку, на подростка и его родителей составили административные протоколы. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.