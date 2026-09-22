В Нижнекамске открыли мемориальные доски в честь первостроителей города

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В год 60-летия Нижнекамска в городе установили мемориальные доски в честь выдающихся земляков, внесших большой вклад в развитие города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Памятные доски появились на домах, где жили почетные граждане Нижнекамска. Это дом №8 на Школьном бульваре, где жили Гаяз Зямикович Сахапов и Владимир Павлович Беляев; дом №36 по проспекту Химиков, где находилась квартира Карима Хамидулловича Валиуллина; дом №7 по улице Тукая, где жил Фарид Бадретдинович Багаутдинов.

Эти люди развивали промышленность Нижнекамска, строили здесь предприятия, жилые дома, школы и социальные объекты. Так, Гаяз Сахапов был одним из ключевых руководителей нефтехимической отрасли. Он был ученым и новатором, автором многочисленных изобретений и рационализаторских предложений. Также при его участии развивалась спортивная жизнь города, в том числе – команда «Нефтехимик».

Под руководством Владимира Беляева возводились жилые дома, школы, детские сады, больницы и другие значимые объекты. Он прошел путь от инженера до руководителя «Татэнергостроя» и внес огромный вклад в развитие строительной отрасли.

Карим Валиуллин с первых дней участвовал в создании нового города. Он входил в число тех, кто превращал строительную площадку в будущую нефтехимическую столицу.

Фарид Багаутдинов же занимался развитием городской инфраструктуры. При его участии решались вопросы строительства жилья, школ, больниц и других социальных объектов.

На открытии мемориальных досок присутствовали руководители города, ветераны труда, общественные деятели и родные, друзья и коллеги первостроителей.

«Сегодня хочу еще раз сказать спасибо всем, кто создавал и развивал Нижнекамск. За 60 лет наш город вырос в один из крупнейших промышленных центров страны. Здесь мощные предприятия, современная городская среда, сильная социальная инфраструктура. И за всем этим [стоит] труд тысяч людей: первостроителей, ветеранов, трудовых династий, наших земляков. Особые слова благодарности тем, кто стоял у истоков города. Благодаря их труду сегодня у нас есть Нижнекамск, которым мы гордимся», – подчеркнул глава Нижнекамского района РТ и мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

«Сегодня Нижнекамск развивается: реализуются крупные проекты, меняется городская среда, появляются новые возможности для жителей и бизнеса. Важно, чтобы молодое поколение знало историю родного города, помнило людей, которые его создавали, и продолжало двигаться вперед. Спасибо всем, кто каждый день делает вклад в развитие нашего города. Вместе мы продолжаем строить будущее Нижнекамска. С праздником!» – заключил глава города.

Сын Владимира Беляева Павел в свою очередь заметил, что отец относился к городу как к своему большому делу. «Для меня он никогда не был просто руководителем – это мой отец, которого я любил и уважал. Он вложил в город много труда и частичку сердца», – пояснил Беляев-младший.

В свою очередь сын Карима Валиуллина Наиль отметил: «Отец приехал на строительство города, не побоялся этого вызова. Он был простым человеком, который всю жизнь отдавал работе и Нижнекамску».

Депутат Государственной Думы РФ и бывший глава города Айдар Метшин также прокомментировал происходящее. «Сегодня, в день 60-летия города, символично открыть мемориальные доски в честь людей, которые стояли у истоков Нижнекамска. Это люди, которые не просто построили город, но заложили его основу и определили его будущее. Благодаря их труду, профессионализму и преданности делу Нижнекамск стал тем городом, которым мы гордимся сегодня. Поздравляю всех с этим важным событием. Желаю здоровья, благополучия и новых успехов нашему любимому городу», – сказал он.

Подробнее о праздновании 60-летнего юбилея Нижнекамска читайте в материале «Татар-информа» «Город-сад, город без окраин»: Нижнекамск празднует 60-летие.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.