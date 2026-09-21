«Кросс нации» пройдет в Казани 26 сентября на двух площадках

В Казани 26 сентября состоится Всероссийский день бега «Кросс нации». Основной площадкой станет экстрим-парк «Урам», еще одна будет организована на стадионе «Локомотив» в Юдино. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

В «Ураме» спортивная программа начнется в 10:00 с общей зарядки. Затем на дистанцию 1 тыс. метров выйдут ветераны и семьи. Здесь же состоится благотворительный забег, средства от которого направят в фонд «Добрая Казань».

Завершит программу массовый забег на 2 тыс. метров. Старт назначен на 12:45, маршрут проложен по Кремлевской набережной.

На стадионе «Локомотив» в Юдино организуют забеги на более длинные дистанции – 2, 4, 6, 8 и 12 км по лесопарковой зоне.

«Это единственный старт, где на одной трассе рядом бегут дети, ветераны, папы, мамы, любители и мастера спорта. Их всех объединяет одно – любовь к движению», – отметил Гарипов.

Регистрация на «Кросс нации» открыта на портале Госуслуг и завершится 24 сентября в 12:00. Зарегистрированным участникам также необходимо пройти мандатную комиссию.

Она будет работать с 21 по 25 сентября с 10:00 до 19:00 в пресс-центре Центрального стадиона по адресу: улица Ташаяк, 2. Для прохождения комиссии потребуются паспорт и медицинский допуск.

Фото: презентация председателя Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линара Гарипова