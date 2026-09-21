Казанский камерный оркестр La Primavera сыграл «лунные» произведения в Китае

Казанский камерный оркестр La Primavera с успехом гастролирует в Китае. Всего в программе – 14 концертов в 14 городах. Гастроли пришлись на праздник Чжунцюцзе, или Праздник Луны – второй по значимости традиционный праздник в Китае после Нового года. Этот праздник отмечают в середине осени, он символизирует сбор урожая, семейное единение и гармонию.

«Мы сначала немного удивились, когда организаторы попросили включить нас в репертуар сочинения, в которых так или иначе присутствует Луна – «Лунная соната», «Лунный вальс», «Лунный свет», пока не познакомились с историей праздника. Также в программу концертов вошла «Осень» из «Времен года» Вивальди. Отдельный концерт будет посвящен зарубежной киноклассике», – рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Рустем Абязов.

Помимо данных произведений, казанские музыканты специально подготовили четыре китайских сочинения. И одно из них – «Любители бабочек» («Влюбленные бабочки», «Легенда о бабочках») Хэ Чжаньхао и Чэнь Гана - самое знаменитое классическое произведение за всю историю китайской музыки.

В Казань оркестр La Primavera вернется 29 сентября – накануне открытия 38-го концертного сезона.