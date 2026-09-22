Хуснуллин и Минниханов обсудили необходимость не снижать темпы ввода жилья

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин и Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки последнего в Москву обсудили вопросы социально-экономического развития республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Отдельно собеседники рассмотрели темпы жилищного строительства. На начало сентября в Татарстане было введено более 2,8 млн кв. метров жилья (90% от годового плана), по этому показателю республика занимает третье место среди субъектов Федерации. Зафиксировано увеличение на 43% к прошлому, 2025 году по строительству многоквартирных домов (введено примерно 1 млн кв. метров, 90% от запланированного).

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На этом фоне Марат Хуснуллин назвал хорошими достигнутые показатели и заявил Рустаму Минниханову, что сейчас «важно их не снижать», особенно в разрезе индивидуального жилищного строительства. На середину сентября площадь сданных строителями индивидуальных домов в Татарстане составляла более 1,8 млн кв. метров, или 91% от плана.

Кроме того, вице-премьер РФ и Раис РТ рассмотрели вопросы подготовки к отопительному периоду. Было констатировано, что следует не только завершить все запланированные мероприятия в срок, но и обеспечить надежную работу объектов ЖКХ, сформировать запасы топлива, отработать действия аварийных бригад. Отопительный сезон должен пройти без сбоев для людей, добавил Хуснуллин.

«Татарстан, мой родной регион, – край с сильным инвестиционным и инновационным потенциалом. Здесь также проходят крупные международные мероприятия, в числе которых ежегодный „КазаньФорум“. Всегда организация на высоте! За что благодарю команду региона. В целом республика держит достойный темп. Уверен, что и дальше Татарстан будет в числе тех, кто задает планку для других субъектов», – заключил вице-премьер РФ.