Четыре человека погибли на пожаре в ТЦ в Башкортостане

Четыре человека погибли на пожаре в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Республики Башкортостан.

Информация о возгорании поступила в региональное управление МЧС в 11.26. Пожар произошел в кирпичном четырехэтажном здании. К тушению привлекли 47 человек и 16 единиц техники. Площадь пожара – 2,1 тыс. кв. метр. Пожарные эвакуировали 17 человек, среди которых был ребенок.

Трех женщин и подростка, пострадавших в результате ЧП, доставили в горбольницу № 1. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимацию.

Прокуратура города начала проверку по факту случившегося, а региональное управление СК завело уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.