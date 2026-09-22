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Происшествия 22 сентября 2026 14:23

Четыре человека погибли на пожаре в ТЦ в Башкортостане

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Четыре человека погибли на пожаре в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Республики Башкортостан.

Информация о возгорании поступила в региональное управление МЧС в 11.26. Пожар произошел в кирпичном четырехэтажном здании. К тушению привлекли 47 человек и 16 единиц техники. Площадь пожара – 2,1 тыс. кв. метр. Пожарные эвакуировали 17 человек, среди которых был ребенок.

Трех женщин и подростка, пострадавших в результате ЧП, доставили в горбольницу № 1. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимацию.

Прокуратура города начала проверку по факту случившегося, а региональное управление СК завело уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

#пожар в тц #стерлитамак #погибли на пожаре
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