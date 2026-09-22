«Город-сад, город без окраин»: Нижнекамск празднует 60-летие

Нижнекамску – 60 лет. В программе – открытие мемориальных досок известным землякам, обновление Доски почета и День открытых дверей в музее. А 26 сентября юбилей продолжится фестивалем «Территория смелых» и концертом с участием звезд. На совещании мэр Радмир Беляев рассказал о юбилейных мероприятиях и вспомнил людей, которые стояли у истоков города.





Фото: пресс-служба Нижнекамска

Нижнекамск отмечает 60-летие со дня основания

Сегодня Нижнекамск отмечает 60-летие со дня присвоения ему статуса города. С юбилеем горожан поздравил глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев.

«Я очень рад, что День города проходит в такую красивую солнечную погоду и с мирным небом. Ровно 60 лет назад в этот день указом Президиума Верховного Совета РСФСР Нижнекамску был присвоен статус города», – напомнил Беляев на деловом понедельнике в Доме Советов.

Глава района отметил, что Нижнекамск родился буквально в чистом поле на берегу Камы. Его строили люди, приехавшие со всей страны. Строительство города стало всесоюзной ударной комсомольской стройкой, а за сравнительно короткий срок Нижнекамск превратился в один из ведущих нефтехимических центров страны.

Фото: пресс-служба Нижнекамска

«Мы наследники этой мечты – мечты построить город-сад, город без окраин. И наш долг – беречь ее и развивать», – подчеркнул Беляев.

По его словам, день рождения города – это возможность вспомнить и поблагодарить первостроителей и ветеранов, которые заложили фундамент будущего Нижнекамска.

«Именно их трудом, их верой в успех создавался тот Нижнекамск, которым мы гордимся сегодня», – сказал глава района.

Беляев отметил, что не случайно 60-летие Нижнекамска проходит под эгидой Года первостроителей. В юбилейный год особое внимание уделяется людям, которые стояли у истоков города и внесли вклад в его развитие и становление.

Фото: пресс-служба Нижнекамска

В День города открыли четыре мемориальные доски известным землякам

Сегодня в Нижнекамске открыли четыре мемориальные доски, посвященные известным жителям города.

Памятные доски установили на домах, где жили выдающиеся нижнекамцы. На фасаде дома №7на улице Тукая появилась доска в память о Фарите Багаутдинове – председателе исполкома Нижнекамского городского Совета народных депутатов, Отличнике просвещения и торговли РСФСР.

Фото: пресс-служба Нижнекамска

По адресу Школьный бульвар, 8 установили сразу две мемориальные доски. Они посвящены Владимиру Беляеву – начальнику управления строительства «Татэнергострой», заслуженному строителю РСФСР, и Гаязу Сахапову – генеральному директору «Нижнекамскнефтехима», Почетному нефтехимику СССР, заслуженному химику ТАССР.

Фото: пресс-служба Нижнекамска

Еще одна доска появилась на доме №36 на проспекте Химиков. Ее посвятили Кариму Валиуллину – руководителю первого санно-тракторного поезда, прибывшего на нижнекамскую землю 25 декабря 1961 года, заслуженному строителю ТАССР.

В честь 60-летия города обновили Доску почета

Торжественный митинг, посвященный 60-летию Нижнекамска, пройдет у Доски почета на проспекте Строителей. К юбилею города комплекс обновили.

На Доске почета разместили портреты известных земляков, которые в прошлом и нынешнем году получили звание Почетного гражданина города и района.

В образовательных организациях Нижнекамска и района в течение дня также пройдут тематические мероприятия, посвященные дню рождения города. Нижнекамский комплексный городской музей проведет День открытых дверей: посетители смогут бесплатно познакомиться с экспозициями, посвященными истории Нижнекамска.

Также в честь 60-летия Нижнекамска пройдет акция «Трамвай родного города». Празднично украшенный трамвай отправится по маршруту №2 – от трамвайного депо до поселка Красный Ключ и обратно. Для пассажиров подготовили песни и стихи о Нижнекамске, викторины, интерактивные программы и мастер-классы. Самых активных участников ждут сладкие призы. Акция начнется в 14:00.

«Нижнекамск – это люди, которые живут, работают, любят и верят в свой родной город. Нижнекамск исторически был и является территорией смелых людей. И на разных этапах мы это не раз вместе показывали и доказывали. И в наше время, когда мы сталкиваемся с новыми вызовами!» – сказал Радмир Беляев.

Мэр отметил, что сегодня нижнекамцы, как и первостроители города, продолжают двигаться вперед.

«Мы верим в большую нашу Победу и строим уже сегодня будущее Нижнекамска, создаем его здесь для наших детей, будущих поколений города, который всегда был, остается и, я уверен, будет наполнен энергией созидания!» – заключил Беляев.

Фото: пресс-служба Нижнекамска

Фирдус Тямаев, Ришат Тухватуллин, группы «Волга-Волга» и The Hatters

Основные праздничные мероприятия, посвященные 60-летию Нижнекамска, продолжатся 26 сентября. В этот день на площади торгового центра «Манзара», а также в городском парке «Семья» и парке имени Шинников пройдет фестиваль «Территория смелых».

С 14:00 до 18:00 на площадках фестивального городка будут работать детские, спортивные, молодежные и тематические площадки.

Гостям представят историю и будущее Нижнекамска на интерактивных площадках и мастер-классах. Также будут работать музей истории и будущего города под открытым небом, гастрофестиваль, выставка мото- и автотехники и площадка «Город мастеров».

В 14:00 на главной сцене начнется музыкальная программа «Звезды над Нижнекамском». Торжественное открытие праздника запланировано на 16:30. Оно будет включать театрализованный пролог «Территория смелых» и праздничный концерт с участием ABRIEМ PROJECT, Фирдуса Тямаева, Ришата Тухватуллина, групп «Волга-Волга» и The Hatters.

Фото: пресс-служба Нижнекамска

Завершится программа в 21:30 пиротехническим шоу.

В Нижнекамске откроют мемориал в честь участников СВО

Еще одним событием юбилейной программы станет открытие 26 сентября мемориала в честь участников СВО. Как отметил Радмир Беляев, памятник стал первым в городе народным проектом такого масштаба – средства на его создание собирали всем городом через фонд «Благие дела».

«Откликнулись многие – и просто нижнекамцы, и выходцы из нашего города. Совет ветеранов отдельно еще раз хотел бы поблагодарить, все учреждения и предприятия, которые внесли свой вклад», – сказал Беляев.

Мемориал разместили рядом с Вечным огнем и бюстами героев Великой Отечественной войны. По словам мэра, теперь в одном ряду с ними будут увековечены имена современных героев.

«Это наш долг перед ребятами – чтобы мы могли прийти в святое место, поклониться им и сказать спасибо за их героические подвиги», – подчеркнул Беляев.

К 60-летию Нижнекамска также подготовили праздничные почтовые открытки. Их выпуск в печать запланирован в ближайшее время.