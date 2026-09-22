В ДШИ Татарстана на одного педагога приходится 14 учеников

В детских школах искусств Татарстана на одного педагога в среднем приходится 14 учеников, тогда как в среднем по России – 16. Об этом сообщила директор ГБУ «Таткультресурсцентр» Алсу Мифтахова на Республиканском совещании руководителей детских школ искусств в Казани.

Всего в системе ДШИ республики работают 5 385 сотрудников. По словам Мифтаховой, 76% основного педагогического состава имеют профессиональное образование.

Одной из приоритетных задач на ближайшие годы станет перевод детских школ искусств, которые сейчас находятся в ведении органов образования, в сферу культуры. Эта работа рассчитана до 2029 года.

По словам Мифтаховой, переход позволит сформировать единую систему управления и методическую базу, унифицировать подходы к обучению, а также расширить возможности школ по укреплению материально-технической базы.

Еще одна задача – увеличение доли детей, которые занимаются по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. Сейчас этот показатель составляет 74,4%, к 2030 году его планируется довести до 80%.

В 2025/2026 учебном году дополнительные предпрофессиональные программы осваивают 42 703 учащихся. В ДШИ сферы культуры доля детей, занимающихся по таким программам, составляет 85%, а в школах сферы образования – 56%.

Сейчас в республике реализуются 13 дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Среди них – живопись, фортепиано, хореография, хоровое пение, духовые и ударные, струнные и народные инструменты, искусство театра, декоративно-прикладное творчество, музыкальный фольклор, дизайн и архитектура.

Мифтахова также привела данные о дальнейшем профессиональном пути выпускников ДШИ. В прошлом учебном году школы сферы культуры выпустили 6 971 человека. Из них 496 поступили в профильные учреждения среднего профессионального и высшего образования – 7% от общего числа выпускников.

Наиболее высокая доля продолживших профильное обучение зафиксирована среди выпускников хоровых школ – 14%. Среди выпускников художественных школ этот показатель составил 13%, хореографических – 12%, музыкальных – 4%.

Отдельно Мифтахова рассказала об обновлении инфраструктуры ДШИ. С 2020 по 2026 год капитально отремонтированы 34 здания, еще в двух ремонт продолжается. Объем финансирования составил более 406 млн рублей из федерального бюджета и более 1 млрд рублей из республиканского.

В детских школах искусств также работают 1 484 постоянно действующих творческих коллектива, которые объединяют 28 771 участника. По представленным данным, проведено более 18,4 тыс. творческих мероприятий, в которых приняли участие 46 760 учащихся. Число посещений творческих мероприятий превысило 1,15 млн.