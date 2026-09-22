Во дворе КНИТУ-КХТИ извлекли из земли найденный там немецкий танк «Пантера»

Фото: пресс-служба КНИТУ-КХТИ

У корпуса «Б» Казанского национального исследовательского технологического университета извлекли из земли найденный там немецкий танк Pz.Kpfw. V Panther времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Танк был обнаружен более месяца назад, в КНИТУ-КХТИ рассказали о находке 18 августа. Корпус «Пантеры» (с лишенной орудия башней, но без гусениц и большей части катков) был установлен в специальной подготовленной яме, выложенной кирпичом. Непосредственно к башне машины вели ступеньки.

Теперь танк подняли из земли с помощью российской компании «Три богатыря», которая до этого помогала перевезти космический корабль-ракетоплан «Буран» и прогулочную подводную лодку «Нептун».

«Танк подняли из четырехметрового котлована быстро и ювелирно. Дальше – консервация, реставрация и музеефикация», – пояснили в пресс-службе вуза.

При этом в КНИТУ-КХТИ особо подчеркнули, что, хотя пока «Пантеру» можно увидеть во внутреннем дворе корпуса «Б», ее не следует трогать, залезать и пытаться попасть внутрь, так как «к историческому объекту важно отнестись бережно».

Ранее в вузе сообщали, что танк был обнаружен при разборе старого складского сооружения. Руководитель Музея истории КНИТУ-КХТИ Денис Сахарных объяснял, что машина в послевоенные годы выполняла «функцию бронеямы – специального сооружения для безопасного проведения испытаний высокоэнергетических материалов». «Пантера» использовалась «для выполнения лабораторных работ, а также научных исследований на спецфакультете – подразделении, занимавшемся химией и технологией порохов, взрывчатых веществ и пиротехнических составов».

По словам главы музея, более 60 лет танк не использовался. Соответственно, и место его расположения было известно лишь приблизительно. Дело в том, что уже в начале 1950-х годов в КХТИ построили новую испытательную станцию, имевшую в том числе и профессиональную бронекабину. Спуск к яме с «Пантерой» засыпали, а над ней возвели склад для хранения химических реактивов.

По предположению волонтера музея истории КНИТУ-КХТИ и известного казанского краеведа Евгения Григорьева, этот экземпляр танка мог попасть в руки красноармейцев в одном из сражений Курской битвы – тогда было захвачено немало «Пантер».

Фото: пресс-служба КНИТУ-КХТИ.