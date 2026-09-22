Аркадий Новиков восхитился Казанью и похвалил местные рестораны

Казань – восхитительный и прекрасный город с большим количеством хороших ресторанов. Таким мнением на встрече с представителями ресторанной отрасли столицы Татарстана поделился известный ресторатор Аркадий Новиков.

«Казань безумно красива. За сегодняшний день я уже успел посетить несколько ресторанов здесь. Мне везде говорят, что здесь очень любят национальную татарскую еду. Я не везде попробовал, она везде была похожа, но при этом везде вкусная. Но можно поработать с разнообразием», – заявил специалист.

В целом Новиков положительно отозвался о ресторанах Казани и отметил их высокий уровень.