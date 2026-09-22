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Общество 22 сентября 2026 10:48

Челнинцев приглашают на городской субботник 17 октября

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В Набережных Челнах 17 октября пройдет городской субботник. Он состоится в рамках санитарно-экологического месячника по благоустройству и уборке территории города. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Сергей Яцковский.

Санитарно-экологический месячник пройдет с 1 по 31 октября. В этот период в городе проведут уборку листвы и мусора, посадку деревьев и кустарников, а также санитарную обрезку зеленых насаждений.

Челнинцы приведут в порядок парки, скверы, набережные и бульвары, зеленые зоны вдоль городских магистралей и придомовые территории многоквартирных домов.

#субботник
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