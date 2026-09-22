В РТ запущен проект для жен ветеранов СВО – женское комьюнити «Время для себя»

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества» по РТ

В татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества» прошла первая встреча женского комьюнити «Время для себя». Это проект, направленный на создание женского сообщества для психологической, творческой и досуговой поддержки жен ветеранов специальной военной операции с инвалидностью, сообщили в пресс-службе фонда.

«Время для себя» – это пространство, где женщины могут восстановить внутренний ресурс и вновь почувствовать себя не только заботливыми супругами, но и просто женщинами – со своими желаниями, интересами и правом на радость.

«Женщина – истинный ресурс для мужчины. Но этот ресурс, как и любой другой, требует восстановления. Проект "Время для себя" создан именно для того, чтобы источник не иссякал. Наша задача – обеспечить условия, при которых женщина сможет самостоятельно наполняться внутренними силами и впоследствии транслировать их своему супругу. Наш подход уникален – в стране подобных программ еще не реализовывалось»,– говорит руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина.

В женское комьюнити, созданное филиалом фонда «Защитники Отечества», уже вступили около 20 жен ветеранов специальной военной операции с инвалидностью.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества» по РТ

Первая встреча прошла в формате мастер-класса по макияжу. Профессиональный визажист создал образ на одной из участниц, а другие повторили технику самостоятельно – каждая на себе. На мастер-классе разобрали личную косметику участниц: визажист подсказала, какие средства подчеркивают достоинства, а какие можно заменить на более удачные.

Айгуль Набиуллина – одна из первых участниц женского комьюнити. Ее муж Рифат Набиуллин, командир артиллерийского дивизиона, потерял обе ноги во время спасения сослуживцев с минного поля. Айгуль приняла на себя роль главной опоры супруга. Она не только обеспечила ему всестороннюю поддержку в период реабилитации, но и сумела укрепить его внутренний стержень, став для Рифата источником веры в собственные силы и будущее.

«Мы, жены бойцов, получивших тяжелые ранения, изо дня в день стараемся поддержать своих мужчин – словом, заботой, присутствием. Дом, быт, дети, муж – все это держится на нас. Мы сильные. Но эта сила, как бы она ни была велика, со временем истощается, угасает. Благодаря филиалу фонда мы наконец осознали: пришло время позаботиться и о себе. И за этот проект – наша глубочайшая, искренняя благодарность»,– поблагодарила Айгуль Набиуллина.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества» по РТ

Формат комьюнити не ограничивается мастер-классами: впереди – экскурсии, творческие и спортивные занятия, культурные и развлекательные программы.

Присоединиться к комьюнити можно в любое время. Если хотите стать частью этого женского сообщества, обратитесь к своему социальному координатору.