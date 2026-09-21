Побег или честность: Хейс объявил о завершении и что это значит для «Ак Барса»

Громкий трансфер Кевина Хейса в «Ак Барс» завершился сенсацией: форвард объявил о завершении карьеры после трех недель в Казани. Отказавшись от миллионного контракта из-за неготовности к скоростям КХЛ, он оставил казанцев с брешью в центре. О сочинском следе и селекционном тупике — в материале «ТИ-Спорта».





Кевин Хейc: «Сегодня я принял решение завершить карьеру хоккеиста. Я больше не могу играть на том уровне, на котором способен»

Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Завершение карьеры на старте: Кевин Хейс решил уйти из хоккея после прихода в «Ак Барс»

Утренняя раскатка «Ак Барса» стала, пожалуй, самой громкой за последние сезоны в Казани. Еще до начала самих занятий журналисты собрались вокруг нападающего Кевина Хейcа, информация о расторжении контракта с которым появилась задолго до утра понедельника, и получили официальное подтверждение инсайдов уже из уст самого хоккеиста.

«Сегодня я принял решение завершить карьеру хоккеиста. Я больше не могу играть на том уровне, на котором способен, потому что мое тело не позволяет мне показывать свой максимум. А я не могу смириться с тем, что не нахожусь в своей лучшей форме.

Я очень благодарен хоккею за всё, что он мне дал, за мою карьеру и за весь этот опыт. И я очень благодарен за возможность приехать в Россию, в Казань. Я знаю, что пробыл здесь совсем недолго и всё сложилось не так, как мне хотелось бы, но я очень благодарен за то, что успел познакомиться с некоторыми из игроков. До приезда в Россию я бы никогда не пересекся с ними и не смог бы узнать их культуру», — заявил Кевин Хейс на экстренной пресс-конференции «Ак Барса» в «Татнефть-Арене».

34-летний американец, чье подписание в летнее межсезонье анонсировалось как одно из ключевых усилений казанцев в атакующей линии, а эксперты в КХЛ называли, возможно, самым мощным и громким за всё межсезонье, заканчивает карьеру в Казани.

Очевидно, что именно подписание ветерана НХЛ в «Ак Барсе» должно было стать тем самым спасительным трансфером после массового исхода хоккеистов. Американец прилетал в Казань в статусе игрока с 800+ матчами в Национальной хоккейной лиге за плечами, однако опасения по поводу его травматичности и упавших скоростей, не позволивших ему получить предложения из команд НХЛ, сохранялись. Все-таки всего 28 матчей, проведенных в прошлом сезоне, намекали, что в КХЛ едет далеко не тот Кевин, который набирал 446 очков в лучшей лиге мира.

Надо отдать хоккеисту должное: в отличие от Брэндонов Биро, Уайаттов Калинюков и иже с ними, Кевин не стал обманывать ни новую организацию, ни хоккей. Почувствовав, что не «вывозит» уровень КХЛ, а в графе очков за 5 проведенных игр по-прежнему нули, Хейc самостоятельно принял решение оставить хоккей вместо того, чтобы просто «получать» свою зарплату в 80 миллионов рублей (фактически $1 млн), а не зарабатывать ее.

«Я очень благодарен хоккею за всё, что он мне дал, за мою карьеру и за весь этот опыт. И я очень благодарен за возможность приехать в Россию, в Казань» Фото: ak-bars.ru

В пяти проведенных матчах Хейc уступал соперникам в скорости, выглядел тяжеловесным и с трудом справлялся с темпом, который предлагали команды КХЛ.

«Не хочу вдаваться в подробности, но для профессионального спортсмена это очень неприятное чувство — ты сидишь на скамейке и понимаешь, что не успеваешь за игрой. Это главная причина моего решения <…> У каждого будет свое мнение, но никто не понимает состояние хоккеиста лучше, чем он сам. Я давно играю, отлично чувствую свое тело. Понимаю, что если бы остался еще на месяц, то результат был бы таким же. Я работал летом, готовился к сезону, хоть и пропустил предсезонные сборы, в играх я понял, что ноги уже не двигаются так, как должны», — продолжил Хейc.

В хоккейном сообществе сразу появились слухи, что решение нападающего — лишь тактический ход, и вскоре Хейc проявится в европейских чемпионатах. Все мы прекрасно помним недавнюю историю, когда экс-наставник «Трактора» Бенуа Гру тоже внезапно покидал КХЛ со словами о том, что хочет побыть с семьей, а вскоре всплыл в швейцарском «Цуге». Посмотрим, насколько чистоплотен окажется Кевин Хейc.

Сочинский след: могла ли форс-мажорная поездка ускорить уход американца?

Нужно отметить, что в кулуарах обсуждают и ещё одну версию событий, которая вполне могла стать катализатором этого шага хоккеиста, — недавний тяжелый выезд «Ак Барса» в Сочи. Российские хоккеисты уже прекрасно знают, насколько в нынешние времена непросты полёты в Сочи, аэропорт которого периодически закрывается из-за опасности БПЛА.

Путь на Юг превратился для «Ак Барса» в сложный логистический квест и на этот раз. Из-за неспокойной обстановки в Краснодарском крае и регулярных закрытий воздушного пространства самолёт команды долго кружил в небе, был вынужден уйти на дозаправку в Минеральные Воды и прибыл в Сочи только к шести-семи утра. На этом проблемы не закончились. Непосредственно перед игрой город подвергся массированной атаке беспилотников: по рассказам представителей клуба, шум разрыва боеприпасов был слышен всю ночь прямо возле отеля, где разместился «Ак Барс», а весь следующий день в городе работали сирены угрозы атаки. Для американского новичка, впервые оказавшегося в России, подобная обстановка могла стать серьёзным стрессом.

Сам Хейc в разговоре с журналистами постарался сгладить тему и заверил, что события на черноморском побережье не стали определяющими в его решении:

«Об этом решении я думал ещё до поездки в Сочи. Когда ты сидишь на скамейке и понимаешь, что не успеваешь, — это сильно прибивает. Да, поездка в Сочи была длинной, там были задержки, но мне всё объяснили заранее, я знал, чего ожидать. Если это и имело свою роль, то очень-очень маленькую».

Ситуация вокруг матчей в Сочи уже стала системной для лиги — ранее лететь на игру с южанами по аналогичным причинам отказался легионер «Сибири» Тэйлор Бек. Вряд ли сочинские события стали единственной причиной ухода Кевина, но в сочетании с игровым кризисом они наверняка утвердили его в мысли о завершении карьеры.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шаг назад. Валиуллину срочно нужны 240 миллионов на новый прорыв?

Внезапный уход Кевина Хейcа вновь делает актуальной проблему недокомплекта «Ак Барса» — даже с приездом американца нехватка креатива и дефицит качественных плеймейкеров никуда не делись, зато теперь хотя бы освобождается место под потолком зарплат. Надо сразу оговориться, что сентябрьская зарплата Кевина обязательно пойдет в зачёт потолка. Учитывая, что зарплата хоккеиста за сезон составляет 80 миллионов рублей, которые выплачиваются в течение десяти месяцев, Кевин увезет из Казани около около 8 миллионов рублей.

На старте регулярного чемпионата созидательная линия команды Анвара Гатиятулина выглядит откровенно бледно. Пока легионеры искали себя или отбывали дисквалификацию, бремя ответственности за заброшенные шайбы взяли на себе россияне. На первых ролях в атаке оказались внутренние резервы — тот же Артём Галимов и другие отечественные нападающие сейчас выглядят самыми полезными игроками на льду. Именно они вытаскивают матчи на характере и самоотдаче. Однако для клуба, ставящего перед собой задачу бороться за Кубок Гагарина, зависеть только от трудовых голов россиян — слишком большой риск.

Ситуацию на трансферном фронте усугубляет и то, что игровой кризис накрыл не только покинувшего команду Хейcа. Ко всему прочему, откровенно проваливает старт сезона Александр Хмелевский, которого прошлой осенью в экстренном порядке забирали за баснословные 240 миллионов и даже везли в Казань на частном самолете, чтобы спасать провальный старт. От него ждали, что он с первых матчей станет одним из главных моторов атак казанского клуба, но пока статистика говорит об обратном: на счету нападающего нули в графе результативности. Хмелевский не создает привычной остроты и периодически выпадает из игрового ритма, лишая команду ещё одной опции в нападении.

Теперь генеральному менеджеру Марату Валиуллину предстоит в экстренном порядке спасать селекцию. Рынок свободных агентов в середине сентября практически пуст, поэтому казанцам придётся цепляться за любые, даже самые сложные варианты. Рассчитывать на возвращение Ильи Сафонова из-за океана пока не приходится, да и вступать в тяжёлые переговоры по Ивану Морозову, за которого в Москве просят «заградительные» 300 миллионов рублей, — задача экстра-сложная. В любом случае, даже этого может не хватить для того, чтобы решать большие задачи. Думается, на этот раз спасительные 240 миллионов на условного легионера-спасителя Марату Валиуллину точно не помешали бы.