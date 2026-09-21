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На главную ТИ-Спорт 21 сентября 2026 15:30

Побег или честность: Хейс объявил о завершении и что это значит для «Ак Барса»

Уход Хейса, молчание Хмелевского и дефицит идей: с какими проблемами в атаке остался «Ак Барс» после утренних новостей

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Громкий трансфер Кевина Хейса в «Ак Барс» завершился сенсацией: форвард объявил о завершении карьеры после трех недель в Казани. Отказавшись от миллионного контракта из-за неготовности к скоростям КХЛ, он оставил казанцев с брешью в центре. О сочинском следе и селекционном тупике — в материале «ТИ-Спорта».

Побег или честность: Хейс объявил о завершении и что это значит для «Ак Барса»
Кевин Хейc: «Сегодня я принял решение завершить карьеру хоккеиста. Я больше не могу играть на том уровне, на котором способен»
Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Завершение карьеры на старте: Кевин Хейс решил уйти из хоккея после прихода в «Ак Барс»

Утренняя раскатка «Ак Барса» стала, пожалуй, самой громкой за последние сезоны в Казани. Еще до начала самих занятий журналисты собрались вокруг нападающего Кевина Хейcа, информация о расторжении контракта с которым появилась задолго до утра понедельника, и получили официальное подтверждение инсайдов уже из уст самого хоккеиста.

«Сегодня я принял решение завершить карьеру хоккеиста. Я больше не могу играть на том уровне, на котором способен, потому что мое тело не позволяет мне показывать свой максимум. А я не могу смириться с тем, что не нахожусь в своей лучшей форме.

Я очень благодарен хоккею за всё, что он мне дал, за мою карьеру и за весь этот опыт. И я очень благодарен за возможность приехать в Россию, в Казань. Я знаю, что пробыл здесь совсем недолго и всё сложилось не так, как мне хотелось бы, но я очень благодарен за то, что успел познакомиться с некоторыми из игроков. До приезда в Россию я бы никогда не пересекся с ними и не смог бы узнать их культуру», — заявил Кевин Хейс на экстренной пресс-конференции «Ак Барса» в «Татнефть-Арене».

34-летний американец, чье подписание в летнее межсезонье анонсировалось как одно из ключевых усилений казанцев в атакующей линии, а эксперты в КХЛ называли, возможно, самым мощным и громким за всё межсезонье, заканчивает карьеру в Казани.

Очевидно, что именно подписание ветерана НХЛ в «Ак Барсе» должно было стать тем самым спасительным трансфером после массового исхода хоккеистов. Американец прилетал в Казань в статусе игрока с 800+ матчами в Национальной хоккейной лиге за плечами, однако опасения по поводу его травматичности и упавших скоростей, не позволивших ему получить предложения из команд НХЛ, сохранялись. Все-таки всего 28 матчей, проведенных в прошлом сезоне, намекали, что в КХЛ едет далеко не тот Кевин, который набирал 446 очков в лучшей лиге мира.

Надо отдать хоккеисту должное: в отличие от Брэндонов Биро, Уайаттов Калинюков и иже с ними, Кевин не стал обманывать ни новую организацию, ни хоккей. Почувствовав, что не «вывозит» уровень КХЛ, а в графе очков за 5 проведенных игр по-прежнему нули, Хейc самостоятельно принял решение оставить хоккей вместо того, чтобы просто «получать» свою зарплату в 80 миллионов рублей (фактически $1 млн), а не зарабатывать ее.

«Я очень благодарен хоккею за всё, что он мне дал, за мою карьеру и за весь этот опыт. И я очень благодарен за возможность приехать в Россию, в Казань»

Фото: ak-bars.ru

В пяти проведенных матчах Хейc уступал соперникам в скорости, выглядел тяжеловесным и с трудом справлялся с темпом, который предлагали команды КХЛ.

«Не хочу вдаваться в подробности, но для профессионального спортсмена это очень неприятное чувство — ты сидишь на скамейке и понимаешь, что не успеваешь за игрой. Это главная причина моего решения <…> У каждого будет свое мнение, но никто не понимает состояние хоккеиста лучше, чем он сам. Я давно играю, отлично чувствую свое тело. Понимаю, что если бы остался еще на месяц, то результат был бы таким же. Я работал летом, готовился к сезону, хоть и пропустил предсезонные сборы, в играх я понял, что ноги уже не двигаются так, как должны», — продолжил Хейc.

В хоккейном сообществе сразу появились слухи, что решение нападающего — лишь тактический ход, и вскоре Хейc проявится в европейских чемпионатах. Все мы прекрасно помним недавнюю историю, когда экс-наставник «Трактора» Бенуа Гру тоже внезапно покидал КХЛ со словами о том, что хочет побыть с семьей, а вскоре всплыл в швейцарском «Цуге». Посмотрим, насколько чистоплотен окажется Кевин Хейc.

Сочинский след: могла ли форс-мажорная поездка ускорить уход американца?

Нужно отметить, что в кулуарах обсуждают и ещё одну версию событий, которая вполне могла стать катализатором этого шага хоккеиста, — недавний тяжелый выезд «Ак Барса» в Сочи. Российские хоккеисты уже прекрасно знают, насколько в нынешние времена непросты полёты в Сочи, аэропорт которого периодически закрывается из-за опасности БПЛА.

Путь на Юг превратился для «Ак Барса» в сложный логистический квест и на этот раз. Из-за неспокойной обстановки в Краснодарском крае и регулярных закрытий воздушного пространства самолёт команды долго кружил в небе, был вынужден уйти на дозаправку в Минеральные Воды и прибыл в Сочи только к шести-семи утра. На этом проблемы не закончились. Непосредственно перед игрой город подвергся массированной атаке беспилотников: по рассказам представителей клуба, шум разрыва боеприпасов был слышен всю ночь прямо возле отеля, где разместился «Ак Барс», а весь следующий день в городе работали сирены угрозы атаки. Для американского новичка, впервые оказавшегося в России, подобная обстановка могла стать серьёзным стрессом.

Сам Хейc в разговоре с журналистами постарался сгладить тему и заверил, что события на черноморском побережье не стали определяющими в его решении:

«Об этом решении я думал ещё до поездки в Сочи. Когда ты сидишь на скамейке и понимаешь, что не успеваешь, — это сильно прибивает. Да, поездка в Сочи была длинной, там были задержки, но мне всё объяснили заранее, я знал, чего ожидать. Если это и имело свою роль, то очень-очень маленькую».

Ситуация вокруг матчей в Сочи уже стала системной для лиги — ранее лететь на игру с южанами по аналогичным причинам отказался легионер «Сибири» Тэйлор Бек. Вряд ли сочинские события стали единственной причиной ухода Кевина, но в сочетании с игровым кризисом они наверняка утвердили его в мысли о завершении карьеры.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шаг назад. Валиуллину срочно нужны 240 миллионов на новый прорыв?

Внезапный уход Кевина Хейcа вновь делает актуальной проблему недокомплекта «Ак Барса» — даже с приездом американца нехватка креатива и дефицит качественных плеймейкеров никуда не делись, зато теперь хотя бы освобождается место под потолком зарплат. Надо сразу оговориться, что сентябрьская зарплата Кевина обязательно пойдет в зачёт потолка. Учитывая, что зарплата хоккеиста за сезон составляет 80 миллионов рублей, которые выплачиваются в течение десяти месяцев, Кевин увезет из Казани около около 8 миллионов рублей.

Фото: ak-bars.ru

На старте регулярного чемпионата созидательная линия команды Анвара Гатиятулина выглядит откровенно бледно. Пока легионеры искали себя или отбывали дисквалификацию, бремя ответственности за заброшенные шайбы взяли на себе россияне. На первых ролях в атаке оказались внутренние резервы — тот же Артём Галимов и другие отечественные нападающие сейчас выглядят самыми полезными игроками на льду. Именно они вытаскивают матчи на характере и самоотдаче. Однако для клуба, ставящего перед собой задачу бороться за Кубок Гагарина, зависеть только от трудовых голов россиян — слишком большой риск.

Ситуацию на трансферном фронте усугубляет и то, что игровой кризис накрыл не только покинувшего команду Хейcа. Ко всему прочему, откровенно проваливает старт сезона Александр Хмелевский, которого прошлой осенью в экстренном порядке забирали за баснословные 240 миллионов и даже везли в Казань на частном самолете, чтобы спасать провальный старт. От него ждали, что он с первых матчей станет одним из главных моторов атак казанского клуба, но пока статистика говорит об обратном: на счету нападающего нули в графе результативности. Хмелевский не создает привычной остроты и периодически выпадает из игрового ритма, лишая команду ещё одной опции в нападении.

Теперь генеральному менеджеру Марату Валиуллину предстоит в экстренном порядке спасать селекцию. Рынок свободных агентов в середине сентября практически пуст, поэтому казанцам придётся цепляться за любые, даже самые сложные варианты. Рассчитывать на возвращение Ильи Сафонова из-за океана пока не приходится, да и вступать в тяжёлые переговоры по Ивану Морозову, за которого в Москве просят «заградительные» 300 миллионов рублей, — задача экстра-сложная. В любом случае, даже этого может не хватить для того, чтобы решать большие задачи. Думается, на этот раз спасительные 240 миллионов на условного легионера-спасителя Марату Валиуллину точно не помешали бы.

#ХК Ак барс #кхл #Александр Хмелевский
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