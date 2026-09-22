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Общество 22 сентября 2026 18:52

В РТ расширили число получателей субсидии на проезд детям из многодетных семей

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В Татарстане уточнили условия назначения ежемесячной субсидии на проезд обучающимся из семей с трех и более детьми (включая приемных). Соответствующее постановление Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ранее субсидия назначалась одному из родителей или лицу, его заменяющему, пока старший ребенок не достигал возраста 18 лет либо, при условии очного обучения в образовательной организации, 23 лет.

Теперь субсидия будет назначаться и многодетным семьям, где старший ребенок – инвалид с детства старше 18, но младше 23 лет, который не обучается в образовательной организации.

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 27 июля текущего, 2026 года. Таким образом, документ вступил в силу задним числом.

#субсидия #многодетные семьи
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