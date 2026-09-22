На дорожные работы в Татарстане направят 93 млрд рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На дорожные работы в Татарстане в этом году планируется направить 93 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

«Из этой суммы выделено на работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Казанской агломерации – 2 млрд рублей, Набережночелнинской – более 1,3 млрд рублей, Нижнекамской – 480 млн рублей, на ремонт региональных дорог – свыше 1,3 млрд рублей», – рассказал он.

По словам Файзуллина, на реконструкцию автомобильных дорог будет направлено 4,6 млрд рублей, на строительство – 2 млрд рублей, на подъезды к фермерским хозяйствам – 500 млн рублей, к детским оздоровительным лагерям – 250 млн рублей, к садоводческим товариществам – 300 млн рублей.

При поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова дополнительно выделены средства на ремонт дорожно-уличной сети в районах республики, подчеркнул он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Дополнительно выделены 8 млрд рублей на дорожно-уличную сеть в опорных населенных пунктах и 18 млрд рублей – на приведение в нормативное состояние, капитальный ремонт дорожно-уличной сети 43 районов республики и улиц Казани», – отметил замминистра.

Он уточнил, что будет приведено в нормативное состояние более 1,2 тыс. км дорог местного значения, в том числе 44,5 км построено и реконструировано, а остальные – отремонтированы.

Всего в этом году в нормативное состояние приведут более 1,5 тыс. км дорог, в том числе 313,5 км регионального значения. В частности, будет построено и реконструировано 44,5 км региональных автодорог, 269 км – отремонтировано.