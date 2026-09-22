Дефляция в августе: подешевело топливо, подорожал сахар и электроника

Годовая инфляция в Татарстане в августе выросла до 7,68% с июльских 7,3%. Это снова выше, чем и по РФ (6,33%), и по ПФО (6,74%). Причины – удорожание услуг и некоторых продуктов питания. О ценовых трендах конца лета – в обзоре аналитического центра «Татар-информа».





По данным Татарстанстата, за август цены в Татарстане уменьшились на 0,26% – заметнее, чем в целом по России (на 0,08%).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Впервые с апреля в Татарстане в августе сложилась месячная дефляция

По данным Татарстанстата, за август цены в Татарстане уменьшились на 0,26% – заметнее, чем в целом по России (на 0,08%). Это особенно впечатляет, если вспомнить, что в июле месячные темпы разгонялись до +0,74% (и +0,54% по РФ соответственно).

Как объяснили в Нацбанке РТ, сильнее, чем по стране, в республике снизились, например, цены на сыры (из-за роста их производства в прошлые месяцы), легковые авто и санаторно-оздоровительные услуги. Но главное – за месяц в Татарстане подешевело топливо (на 0,81%), в то время как в целом по России оно все еще дорожало (на 0,53%).

Среди причин – «некоторое восстановление» объемов поставок нефтепродуктов. «В Татарстане больше станций крупных вертикально интегрированных компаний, которые имеют возможность перераспределять поставки и сглаживать ценовую политику. Правительство России, а также органы власти Татарстана принимают меры для обеспечения необходимых поставок топлива на внутренний рынок», – объяснили, как и ранее, в Нацбанке РТ.

При этом напомним, что в годовом выражении цены на моторное топливо в августе в Татарстане выросли на 23,12% (по РФ – только на бензин – на 24,6%).

Интересно, что инфляция в августе ушла в минус во всех трех сегментах. Наиболее заметно в услугах и продуктах питания – на 0,57% и 0,23% (против роста на 0,55% и 0,66% в июле соответственно). В непродовольственной рознице месячный темп составил символические -0,01% против роста в предыдущие два месяца на 1,01% в каждом.

Такая же триединая дефляция наблюдалась аккурат в августе 2025-го. При этом в услугах в последний раз месячные цены падали лишь в октябре прошлого года, а в продуктах и «непродах» – в мае года текущего. С исключением сезонности цены в Татарстане в августе выросли заметно меньше, чем в июле, на что, по данным Нацбанка РТ, повлияло «некоторое восстановление объемов поставок нефтепродуктов».

За месяц снова и существенно подешевели овощи «борщевого набора» (капуста, картофель, морковь, свекла, лук) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подешевел «борщевой набор», подорожали мясо- и рыбопродукты

В продуктовой рознице, кроме сыров, за месяц снова и существенно подешевели овощи «борщевого набора» (капуста, картофель, морковь, свекла, лук), что связано с сезонным ростом предложения – с поступлением нового урожая цены на них снижаются. При этом в годовом выражении они все равно стоило заметно дороже, чем годом ранее (по некоторым оценкам, на 20-38%). Вся плодоовощная продукция в Татарстане за год подорожала на 7,17%.

Продолжали дорожать и другие волатильные категории, например, сахар – за месяц на 4,74% (видимо, сказался сезон заготовок варенья), за год – уже на 23,47%. Также существенно дороже, чем годом ранее, в августе стоили яйца (на 20,3%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 13,42%), на это давит, как пишет «Коммерсант», пальмовое масло, а также мясо- и рыбопродукты (более чем на 10%), которые ЦБ относит к «товарам с высокой топливной составляющей в структуре себестоимости». Но в месячном разрезе динамика в этих категориях оставалась скромной.

Формальная дефляция в «непродах» по факту означает, что цены на такие товары за месяц практически не изменились. Заметнее, чем топливо, подешевели легковые авто (на 1,33%), среди них в годовом выражении – подержанные иномарки (на 4,32%). «Это связано в том числе с некоторым охлаждением спроса на них в условиях высоких ставок по кредитам», – объяснили в Нацбанке РТ.

За август подорожали телевизоры и смартфоны, при этом электроника и техника за год подешевели на 3,86%, а средства связи – на 1,41%. Электроника, рассказали в ЦБ, дорожает в последние месяцы по нескольким причинам. Кроме ослабления рубля, «устойчивым структурным фактором остается общемировой дефицит чипов»: «В последние месяцы крупные производители техники, в частности смартфонов, повышали цены на выпущенные ранее модели, хотя обычно увеличивают цены только на новый модельный ряд».

На сегмент услуг повлияло падение цен на внутренний туризм – спрос на него в этом сезоне оставался сдержанным (при этом зарубежный туризм дорожал – за август на 3,23%, за год – на 10,82%). Так, отдых на Черноморском побережье в августе для татарстанцев подешевел, хотя в годовом выражении все еще стоил дороже на 4,37%.

Но дьявол в деталях – в августе в наблюдение Росстата попали путевки, запланированные на сентябрь, а в это время туристический поток традиционно ниже, чем в летний сезон. По схожей причине в августе подешевели услуги гостиниц (хотя за год цены на них выросли на 2,51%) и билеты на поезда, в том числе плацкартные (по сравнению с августом 2025-го они стоят дороже на 11,4%).

На сегмент услуг повлияло падение цен на внутренний туризм – спрос на него в этом сезоне оставался сдержанным (при этом зарубежный туризм дорожал – за август на 3,23%, за год – на 10,82%). Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Годовая инфляция в Татарстане в августе выросла на 7,68%

С учетом дефляции текущий (месячный) прирост цен с корректировкой на сезонность в пересчете на год, по оценке ЦБ, в целом по России уменьшился в августе до 6,9% (с 11,7% в июле). Связано это с тем, что снизился прямой вклад топлива – прирост цен на бензин заметно замедлился, а дизельное топливо даже подешевело.

Тем не менее суммарный вклад вторичных и косвенных эффектов ситуации на топливном рынке в текущий прирост цен оставался значительным. По оценке директора департамента ДКП ЦБ Андрея Гангана, прямой вклад этого фактора в инфляцию сейчас составляет 0,7 – 0,8 п.п. (в июле ЦБ оценивал, что по итогам года вклад составит 1,5 п.п. с учетом косвенных и вторичных эффектов).

В то же время вклад остальных товаров и услуг с волатильными и регулируемыми ценами в текущий прирост в августе практически не изменился. Но остался положительным. Еще один фактор – усиление влияния валютного курса: за последние три месяца рубль заметно ослаб к основным валютам после периода укрепления в апреле – мае.

С учетом оценок «временного влияния двух этих факторов» устойчивая инфляция в августе находилась в диапазоне 5–6%, сообщили в Банке России. Годовая инфляция по России выросла до 6,33%, в Татарстане – до 7,68% (с 5,98% и 7,3% в июле соответственно). Повышение связано не столько с низкой базой прошлого года, сколько с тем, что традиционное для августа снижение цен оказалось меньше, чем обычно.

Главным образом – из-за усиления годовых приростов цен на овощи и фрукты, продукты длительного хранения и товары длительного пользования, а также на услуги зарубежного туризма.

На 14 сентября инфляция по РФ замедлилась до 6,24%. Но это временное явление – в октябре к топливному и валютному факторам добавится перенесенная с июля индексация тарифов ЖКУ, которая, по оценке советника председателя Банка России Кирилла Тремасова, добавит к годовой инфляции еще около 0,7 п.п. Все это приблизит итоговый показатель к верхней границе июльского прогноза ЦБ на конец года – 6–7%. Впрочем, к октябрьскому заседанию по ключевой ставке регулятор прогноз обновит.

Эльвира Набиуллина прямо заявила, что проинфляционные риски существенно выросли. Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Пока же в цикле снижения ключевой ставки сделана пауза – 11 сентября Банк России сохранил «ключ» на уровне 14%, не выдав при этом направленного сигнала будущих действий и существенно ужесточив риторику. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прямо заявила, что проинфляционные риски существенно выросли. И главное, за чем будет следить регулятор, чтобы ускорение роста цен, вызванное ситуацией на топливном рынке, не переросло в устойчивую тенденцию для инфляции.

По оценке Райффайзен банка, пока топливная инфляция не снижается, оставаясь вблизи 25% в годовом выражении. «Разрыв между заправками ВИНК и независимыми АЗС сохраняется, равно как и между регионами… Хотя быстрого снижения цен вряд ли стоит ожидать, надежды на ослабление давления на топливный рынок есть, в частности по мере окончания сезона высокого спроса на топливо», – отмечают аналитики.

По мнению банка, ЦБ не вернется автоматически к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), даже «если увидит улучшение инфляционной картины (которое вполне вероятно, если проблемы с НПЗ будут в значительной степени решены, а цены на урожай этого года снизятся)». Более важным фактором в октябре для регулятора станет федеральный бюджет, параметры которого на трехлетний период Минфин РФ опубликует в конце этого месяца.

«Мы сохраняем уверенность в возможности смягчения ДКП в этом году и не меняем наш прогноз (13,25% к концу этого года), однако в неблагоприятном сценарии (если плановый дефицит будет расширен) регулятор может проявить большую жесткость», – считают в банке. По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, кроме официальных бюджетных параметров ЦБ будет учитывать темпы роста корпоративного кредитования, а также «переоценку баланса спроса и потенциала экономики с учетом возможно более длительного выбытия производственных мощностей» (эвфемизм для описания проблем на НПЗ).

«Ситуация на топливном рынке и в складском хозяйстве не только влияет на цены на топливо для населения, но и изменяет всю структуру логистических издержек» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Но, как бы там ни было, в первой половине 2026-го нисходящий тренд годовой инфляции прервался, а во второй половине года ожидается некоторое ее ускорение (до 6–7%, согласно июльскому прогнозу Банка России). За этим стоят два процесса, описали аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды»: «Во-первых, реализация значительных разовых шоков на стороне предложения: новой ставки налогов и расширения налоговой базы с начала года, а также роста цен и ограничения доступности топлива, которые стали проявляться с конца весны. Во-вторых, стабилизация большинства показателей устойчивого роста цен в диапазоне 4–5% в пересчете на год, которая длится уже несколько кварталов».

Пока регулятор заявляет, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6-7% в 2026 году, вернется к 4% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Для достижения цели по инфляции, пишут аналитики в бюллетене, необходимо возобновление процесса снижения устойчивого роста цен.

«Ситуация на топливном рынке и в складском хозяйстве не только влияет на цены на топливо для населения, но и изменяет всю структуру логистических издержек (через удорожание транспортных, страховых и прочих издержек). При прочих равных это усложняет задачу замедления как общей динамики потребительских цен, так и их устойчивой составляющей». Вместе с тем стабилизация уровня цен на топливо и повышение его доступности по мере восстановления работы производственных мощностей ограничат масштаб и продолжительность опосредованных, косвенных эффектов на потребительские цены от ситуации на топливном рынке, считают аналитики Банка России.