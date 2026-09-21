В Казани 23 сентября пройдет День правовой помощи, на котором жители смогут получить консультации представителей различных министерств и ведомств. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

Мероприятие состоится с 15:00 до 17:00 в здании администрации Советского района Казани по адресу: улица Шуртыгина, 1.

Консультации проведут представители Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ, прокуратуры Татарстана, Росреестра по РТ, Адвокатской и Нотариальной палат республики, Государственной жилищной инспекции РТ, Отделения Социального фонда России по РТ, а также Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.