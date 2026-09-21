Ленинский сад, бульвар «Ярдэм» и набережная Кабана – что благоустроили в Казани

В Казани подвели итоги трехдневных выборов депутатов Госдумы РФ – предварительная явка составила 63,5%. Вместе с политическими итогами стали известны и результаты сезона благоустройства: в 2026 году работы завершили на пяти общественных пространствах. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

В Казани подвели итоги трех дней голосования

Предварительная явка на выборах депутатов Госдумы IX созыва в Казани составила 63,5%. Такие данные на деловом понедельнике привел Ильсур Метшин.

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По предварительным данным, «Единая Россия» набрала в Казани 64,8% голосов, КПРФ – 13%, «Новые люди» – 10%, ЛДПР – 7%, «Справедливая Россия» – 1%. Остальные партии получили менее 1%. В одномандатных округах Илья Вольфсон получил 69% голосов, Марат Нуриев – 59%, Руслан Юсупов – 53%.

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Все три дня в Казани работали 465 избирательных участков. Их работу и безопасность обеспечивали городские службы, на местах также дежурили медики. По завершении голосования Метшин поблагодарил сотрудников, которые были задействованы в его организации.

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В дни выборов для жителей действовал бесплатный проезд в общественном транспорте – за три дня им воспользовались более 600 тыс. человек. На избирательных участках также организовали торговлю по сниженным ценам: туда завезли 270 тонн продуктов и более 20 тонн бытовой химии.

«Практически все было распродано. Пришлось довозить продукцию, настолько она была востребована», – рассказал Метшин.

Еще одной частью городской программы стали два концерта у Центра семьи «Казан». На «Время молодых» 18 сентября пришли более 52 тыс. зрителей, а фестиваль «Время быть вместе» 20 сентября собрал 85 тыс. человек. В общей сложности два мероприятия посетили более 130 тыс. гостей.

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Ленинский сад и новая смотровая площадка в парке Горького

Еще одной темой делового понедельника стали итоги благоустройства общественных пространств. В 2026 году в Казани обновили пять таких территорий. Работы шли в том числе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели направили 354 млн рублей, рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

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Одним из обновленных мест стала входная группа Ленинского сада рядом с корпусами Казанского федерального университета и консерватории имени Жиганова. Раньше припаркованные автомобили мешали проходу, не хватало удобных пешеходных маршрутов и мест для отдыха. Теперь появились новые покрытия, мягкое освещение и малые архитектурные формы. Также высадили 10 деревьев и более 900 кустарников, в том числе возле памятника Александру Бутлерову.

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На перекрестке улиц Галактионова, Профессора Нужина и Пушкина сократили проезжую часть и ввели одностороннюю схему, а дорожные ограждения заменили гранитными столбиками с цепями. Такой же порядок установили на улице Профессора Нужина – это помогло упорядочить транспортный поток и решить проблему с хаотично припаркованными автомобилями. Работы при этом синхронизировали с собственниками здания на Пушкина, 29а.

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«Совместная координация решений и сроков позволила комплексно подойти к вопросу благоустройства: мы не только обеспечили доступность среды, но и провели замену покрытий вплоть до отмостки здания. Благодаря слаженной работе пространство получилось целостным и гармоничным», – отметил Куляжев.

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Еще одна новая точка для отдыха появилась в парке Горького. В прошлом году здесь сделали лестницу между улицами Подлужной и Николая Ершова, заменив прежний неустроенный спуск. Теперь продолжение получила главная аллея парка: от нее проложили около 100 метров дорожки к новой смотровой площадке. Для ее устройства использовали 46 свай и уложили более 1 тыс. кв. метров плитки.

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«Белки были полноправными участниками всех совещаний и курировали стройку. И, судя по всему, остались довольны – площадку они уже облюбовали и оценили обновление по достоинству», – рассказал Куляжев.

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На смотровой установили 20 скамеек, указатели, камеры видеонаблюдения и освещение. Вместе с тем стеклянное ограждение сделали так, чтобы оно не закрывало панораму Казанки. По вечерам здесь включается архитектурная подсветка: она встроена в поручни, а часть светильников направлена на кроны деревьев.

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Бульвар «Ярдэм» и сквер Тебриз

В этом году завершили четвертую, финальную очередь благоустройства бульвара на улице Серова – он официально получил название «Ярдэм». Здесь же открылся одноименный инклюзивный центр. За четыре года эта территория полностью изменилась: раньше здесь был заросший водоем без удобного доступа к воде, рядом парковались машины и находилась площадка для мусора.

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Вокруг водоема сделали деревянный настил с тремя смотровыми площадками и проложили веломаршрут длиной более 800 метров, доступный в том числе детям с ДЦП на специальных велосипедах. На бульваре высадили 181 дерево, более 1,8 тыс. кустарников и несколько тысяч многолетних и водных растений. Из водоема вывезли 2,6 тыс. тонн донных отложений. По словам Метшина, СИБУР направил на благоустройство более 100 млн рублей.

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Бульвар сделали удобным в том числе для людей с нарушениями зрения. Со стороны улицы Восход установили тактильную карту, которую перед этим протестировали вместе с незрячими людьми. Стенд также оборудовали подогревом. Чтобы лучше учесть их потребности, команда проекта ездила в школу-интернат имени Гротта в Санкт-Петербурге, где познакомилась с опытом обучения детей с нарушениями зрения.

«За эти годы мы шесть раз встречались с жителями микрорайона, чтобы услышать их запросы. Параллельно много раз отдельно встречались с инклюзивным сообществом», – рассказал Игорь Куляжев.

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Еще одним обновленным местом стал сквер Тебриз на пересечении улиц Декабристов и Восстания. В прошлом году за его благоустройство проголосовали почти 14 тыс. жителей. Сначала здесь хотели сделать детскую площадку, однако после трех встреч с горожанами планы поменяли: выяснилось, что площадок в соседних дворах хватает, а людям больше нужно спокойное место для отдыха.

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«Для нас этот проект – прежде всего умение слышать. Три встречи с жителями, пересмотр концепции, сохранение каждого здорового дерева – все это стало возможным благодаря тому, что горожане были вовлечены в процесс», – подчеркнул Куляжев.

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Теперь в Тебризе есть качели, шезлонги, столы для тенниса и шахмат, уличная библиотека, пергола, столики и стулья – всего 67 малых архитектурных форм. Состояние деревьев специалисты КФУ проверяли с помощью резистографа, который показывает ствол изнутри. Это помогло убрать только аварийные и сохранить здоровые. Кроме того, в сквере появились новые посадки – около тысячи кустарников, обновленный газон, а также система автополива.

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Нижний Кабан и зеленый каркас Казани

На Нижнем Кабане благоустроили первый участок третьей очереди набережной за счет средств Татарстана. Главной задачей было сделать берег удобнее для прогулок и отдыха, сохранив при этом его природный вид. Поэтому существующие ивы по возможности оставили, рядом высадили новые растения, а под деревьями сделали тихие зоны отдыха. При этом сохранили привычные спуски к воде, а на участках со сложным рельефом сделали настилы.

Всего здесь высадили около 93 тыс. растений. Среди них – 504 дерева, более 13 тыс. кустарников, 10 тыс. многолетних цветов, столько же злаковых и свыше 35 тыс. водных и прибрежных растений. Причем часть из них впервые в Казани высаживали прямо в озере на глубине до 1,5 метра. Для этого привлекли водолазов, среди которых были три профессиональных биолога. По словам Ильсура Метшина, такая растительность служит естественным фильтром и помогает очищать воду.

«Мы разрабатывали и закладывали фундамент для того, чтобы Кабан оставался чистым и работал на экологию города следующие десятилетия», – сказал Метшин.

Вместе с озеленением на набережной появились новые места для отдыха. С разных точек открываются виды на Старо-Татарскую слободу, новый театр имени Галиасгара Камала и театр имени Карима Тинчурина. На пересечении с улицей Кунче построили деревянный амфитеатр на 100 человек, который можно использовать как смотровую площадку и место для встреч и мероприятий.

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Рядом со спуском у театра имени Тинчурина открылся павильон площадью 350 кв. метров. В нем разместились сувенирный магазин, кофейня и аудиогид, а также беговой центр с раздевалками, душевыми и шкафчиками. Здесь же подготовили техническое помещение для будущего фонтана с озелененной крышей. Оборудование для фонтана уже заказывают, а к следующему этапу проекта рассчитывают приступить в следующем году. Кроме того, на набережной планируют сделать новые смотровые площадки и лестничные спуски.

Работы на Нижнем Кабане стали продолжением развития зеленого каркаса Казани. По данным, которые привел Метшин, зеленые территории занимают около 40 тыс. га, или 61% площади города. Он также напомнил, что раньше в Казани насчитывалось около 220 тыс. крупных деревьев, а впоследствии в городе высадили еще порядка 650 тыс.

«Парки, скверы, набережные – это уже устоявшийся бренд Казани. Их не просто любят – наши жители с удовольствием их посещают. Вместе с гостями мы формируем единый зеленый каркас города. И это вопрос не только комфорта и эстетики, но прежде всего экологии, чистого воздуха и восстановления биоразнообразия», – подытожил градоначальник.