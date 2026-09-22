ЕС снял санкции с еще одного россиянина – бывшего ректора Крымского университета

Совет Европейского Союза решил снять санкции с еще одного россиянина, помимо предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Из санкционного списка исключен также Андрей Фалалеев, бывший с 2020 по 2023 год ректором Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Кроме того, как следует из документа, из-под европейских ограничительных мер выведена одна компания – Redbird Corporate Services Ltd.

Еще три физических лица удалены из санкционного списка Евросоюза по причине смерти. Это бывший депутат Государственной Думы Юрий Швыткин, конструктор Александр Леонов и иранский военный деятель Алиреза Тангсири.

При этом сами ограничительные меры против почти 3 тыс. граждан и компаний впервые продлены на три года – до 22 сентября 2029-го. Прежде странам Евросоюза приходилось каждые полгода договариваться о продлении рестрикций, введенных в отношении России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Европейский Союз продлил санкции, введенные против России, но снял ограничения с бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Изначально отказаться от продления санкций против предпринимателей предлагали Словакия и Франция. Затем к ним присоединился Люксембург. Против выступала Латвия, но затем она сняла свои возражения.