Трамп допустил, что вскоре проведет еще одну встречу с Путиным

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что вскоре может провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил об этом на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (предшествовавший переговорам разговор с журналистами транслировался на YouTube-канале Белого дома).

Один из представителей СМИ поинтересовался у Трампа, согласится ли Путин встретится с ним и с Зеленским на полях саммита «Большой двадцатки» в Майами. «Я не знаю. У нас уже была встреча на Аляске, и я думаю, что будет еще одна. Я не могу сказать ничего про Майами», – пояснил Президент США.

Саммит G20 пройдет в американском штате Флорида 14–15 декабря. Россия получила предложение принять участие в этом мероприятии на высшем уровне, сообщала пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. При этом помощник главы российского государства Юрий Ушаков уточнял, что вопрос поездки Владимира Путина на саммит еще не обсуждался.

В последний раз президенты России и Соединенных Штатов встречались 15 августа прошлого, 2025 года в Анкоридже на Аляске. Переговоры преимущественно были посвящены путям урегулирования украинского конфликта.