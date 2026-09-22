Татарстанским садоводам упростят процедуру регистрации общего имущества СНТ

На рассмотрении в Правительстве РФ находится законопроект, разработанный Росреестром, который призван упростить процедуру оформления прав на общее имущество СНТ. Документ предлагает существенно изменить действующий порядок, сократив временные и финансовые затраты садоводов, сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

Изменения предлагается внести в Закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основная новация заключается в том, что право собственности садоводов на общее имущество СНТ будет возникать в силу закона с момента постановки такого имущества на кадастровый учет в Росреестре.

Как пояснил начальник правового обеспечения Управления Росреестра по Республике Татарстан Радик Шайхразиев, ранее процедурой оформления общего имущества в СНТ занимались садоводы, теперь эти обязанности перейдут к органам местного самоуправления и кадастровым инженерам.

Новый механизм позволит облегчить процедуру передачи общего имущества в пользование иным лицам или организациям. Это особенно актуально при проведении социальной газификации СНТ. Когда права на общее имущество оформлены надлежащим образом, существенно упрощается взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, поскольку четко определены правообладатели инженерных коммуникаций и земель, по которым они проходят.

Что относится к общему имуществу СНТ?

Общее имущество СНТ – это имущество, предназначенное для использования всеми правообладателями земельных участков на территории садоводства. Сюда относится вся земля в СНТ, за исключением садовых участков.

Земли общего пользования (в границах CHT, кроме индивидуальных участков);

Дороги и проезды;

Электрические сети, газопроводы, водопроводы;

Детские и спортивные площадки;

Места для сбора бытовых отходов.

Действующий порядок оформления общего имущества

В настоящее время процедура оформления общего имущества СНТ затруднена, членам СНТ необходимо:

Провести общее собрание членов СНТ. Рассчитать доли в праве общей долевой собственности. Обратиться в уполномоченный орган. Оформить в Росреестре право общей долевой собственности на имущество общего пользования.

Какие нововведения вносит законопроект?

Законопроект, внесенный Росреестром в Правительство РФ, предусматривает автоматическое возникновение права общей долевой собственности на общее имущество СНТ.

Право собственности будет возникать в силу закона с момента постановки объекта на кадастровый учет – по аналогии с общим имуществом в многоквартирных домах.

Рекомендация для садоводов: что можно сделать уже сегодня?

Для успешной реализации нового механизма важно наличие актуальных и достоверных сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Нужно проверить наличие и достоверность в ЕГРΗ сведений о границах собственного земельного участка. При необходимости обратиться к кадастровым инженерам для уточнения границ.

В случае возникновения вопросов, связанных с регистрацией прав и внесением сведений в ЕГРΗ, можно обратиться в Управление Росреестра по Республике Татарстан.