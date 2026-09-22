Татарстан за год планирует закупить 121 автобус

Татарстан в этом году планирует закупить 121 автобус. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Азнакаево и Бавлы уже поставлено семь новых автобусов. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

«Для обновления автобусного парка за последние пять лет закуплено 657 новых автобусов, в том числе 112 – в прошлом году. В этом году республикой согласовано софинансирование по лизинговому договору на покупку 121 автобуса на сумму 2,7 млрд рублей», – рассказал он.

Файзуллин добавил, что перевозчик уже получил пять автобусов малого класса марки «ГАЗель» и два автобуса среднего класса марки «ПАЗ» для обслуживания муниципальных регулярных перевозок в Азнакаевском и Бавлинском районах.

«В автобусах акцент делается на комфорт: новые машины берут с кондиционерами, USB-разъемами, низким полом для маломобильных пассажиров», – подчеркнул он.