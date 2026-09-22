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Культура 22 сентября 2026 17:25

Фазлеева: Для РТ Стратегия креативной экономики РФ – переход на новый уровень

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Фазлеева: Для РТ Стратегия креативной экономики РФ – переход на новый уровень
Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для Татарстана принятие федеральной Стратегии развития креативной экономики до 2036 года не требует начала соответствующей работы с нуля, но означает переход на новый качественный уровень. Об этом заявила вице-премьер РТ и председатель наблюдательного совета АНО «Центр развития креативных индустрий РТ» Лейла Фазлеева.

«Стратегия удваивает ориентиры по доле креативной экономики в ВВП и экспорту. Сегодня можно смело говорить об активном развитии в России творческого сектора экономики. Лидерами роста являются IT, архитектура, дизайн, мода, имеющие наибольший экономический потенциал», – отметила заместитель Премьер-министра Татарстана.

Вместе с тем Фазлеева обратила внимание на то, что «основные усилия всех мастеров республики, некоммерческих организаций и профессиональных союзов совместно с органами власти направлены на особую поддержку народных промыслов, которые помогают всем нам сохранить и развить традиционные ценности и не потерять основные смыслы жизни». «Именно они бережно передаются нам от наших предков», – подчеркнула она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство России утвердило Стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Представители Татарстана прокомментировали, что это значит для республики.

#Лейла Фазлеева #народные промыслы
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